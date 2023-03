Check back throughout the day for all of the results from Daytona.

Standings:

450 Class

Position Name Anaheim 1 San Diego Anaheim 2 Houston Tampa Oakland Arlington Daytona Total 1. Eli Tomac 26 26 17 26 18 26 21 160 2. Cooper Webb 23 23 19 18 26 23 26 158 3. Chase Sexton 21 18 26 23 23 21 23 155 4. Jason Anderson 16 16 23 21 17 18 19 130 5. Ken Roczen 18 19 21 15 19 12 18 122 6. Aaron Plessinger 15 14 16 19 21 19 17 121 7. Justin Barcia 12 21 15 17 15 17 16 113 8. Christian Craig 10 12 12 12 13 16 15 90 9. Joey Savatgy 13 13 13 14 14 15 3 85 10. Colt Nichols 17 11 11 10 12 14 9 84 11. Adam Cianciarulo 14 15 14 13 11 8 0 75 12. Dean Wilson 9 9 10 11 8 11 12 70 13. Justin Hill 8 10 9 3 10 9 13 62 14. Justin Cooper 0 0 0 16 16 13 14 59 15. Dylan Ferrandis 19 17 18 2 0 0 0 56 16. Shane McElrath 0 7 7 8 6 7 8 43 17. Josh Hill 5 0 0 0 9 10 10 34 18. Benny Bloss 0 0 5 1 7 6 11 30 19. Kyle Chisholm 0 6 6 0 4 5 7 28 20. Kevin Moranz 3 0 1 9 5 3 5 26

250 East Class

Position Name Houston Tampa Arlington Daytona Total 1. Hunter Lawrence 26 26 21 73 2. Max Anstie 23 21 18 62 3. Nate Thrasher 8 23 26 57 4. Haiden Deegan 19 19 15 53 5. Jeremy Martin 18 18 17 53 6. Jordon Smith 21 8 23 52 7. Tom Vialle 16 17 19 52 8. Michael Mosiman 17 16 16 49 9. Chance Hymas 15 15 13 43 10. Chris Blose 13 10 14 37 11. Jace Owen 9 14 12 35 12. Henry Miller 10 9 11 30 13. Coty Schock 11 12 6 29 14. Talon Hawkins 12 4 10 26 15. Cullin Park 14 0 9 23 16. Hardy Munoz 7 13 1 21 17. Brock Papi 6 5 5 16 18. Jeremy Hand 5 0 8 13 19. Luke Neese 3 7 3 13 20. Caden Braswell 0 11 0 11

Night Show Results:

450 LCQ (Top 4 Transfer)

1. Chase Marquier

2. John Short

3. Logan Karnow

4. Joshua Cartwright

5. Fredrik Noren

6. Joan Cros

7. Jared Lesher

8. Max Miller

9. Mason Kerr

10. Kaeden Amerine

11. Ronnie Stewart

12. Vincent Luhovey

13. Alexander Nagy

14. Scotty Wennerstrom

15. Julien Benek

16. Bobby Piazza

17. Lane Shaw

18. Scott Meshey

19. Guillaume St-Cyr

20. Hunter Schlosser

21. Kevin Moranz

22. Theodore Pauli

250 LCQ (Top 4 Transfer)

1. Josiah Natzke

2. Talon Hawkins

3. Caden Braswell

4. Devin Simonson

5. Gage Linville

6. Henry Miller

7. Garrett Hoffman

8. Jace Kessler

9. Lane Allison

10. Bryson Carroll

11. Jack Rogers

12. Luca Marsalisi

13. Larry Reyes

14. Noah Willbrandt

15. Curren Thurman

16. Cheyenne Harmon

17. Logan Leitzel

18. Logan Boye

19. Ayden Shive

20. Robert Hailey

21. Brock Papi

22. AJ Catanzaro

450 Heat 2 (Top 9 Transfer)

1. RJ Hampshire

2. Cooper Webb

3. Chase Sexton

4. Jason Anderson

5. Christian Craig

6. Shane McElrath

7. Benny Bloss

8. Justin Starling

9. Grant Harlan

10. Kaeden Amerine

11. Joan Cros

12. Lane Shaw

13. Kevin Moranz

14. Max Miller

15. Ronnie Stewart

16. Logan Karnow

17. Scotty Wennerstrom

18. Bobby Piazza

19. Scott Meshey

20. Fredrik Noren

450 Heat 1 (Top 9 Transfer)

1. Eli Tomac

2. Ken Roczen

3. Justin Barcia

4. Aaron Plessinger

5. Justin Cooper

6. Justin Hill

7. Dean Wilson

8. Josh Hill

9. Cade Clason

10. John Short

11. Joshua Cartwright

12. Chase Marquier

13. Jared Lesher

14. Vincent Luhovey

15. Mason Kerr

16. Julien Benek

17. Hunter Schlosser

18. Guillaume St-Cyr

19. Alexander Nagy

20. Theodore Pauli

250 Heat 2 (Top 9 Transfer)

1. Hunter Lawrence

2. Jordon Smith

3. Chance Hymas

4. Jeremy Martin

5. Hardy Munoz

6. Max Anstie

7. Cullin Park

8. Michael Hicks

9. Jeremy Hand

10. Brock Papi

11. Gage Linville

12. AJ Catanzaro

13. Jack Rogers

14. Luca Marsalisi

15. Jace Kessler

16. Curren Thurman

17. Garrett Hoffman

18. Logan Boye

19. Larry Reyes

20. Henry Miller

250 Heat 1 (Top 9 Transfer)

1. Nate Thrasher

2. Tom Vialle

3. Haiden Deegan

4. Michael Mosiman

5. Chris Blose

6. Coty Schock

7. Jace Owen

8. Jack Chambers

9. Marshal Weltin

10. Devin Simonson

11. Talon Hawkins

12. Caden Braswell

13. Bryton Carroll

14. Josiah Natzke

15. Lane Allison

16. Logan Leitzel

17. Cheyenne Harmon

18. Noah Willbrandt

19. Robert Hailey

20. Ayden Shive

Timed Qualifying Results:

450 Combined

250 Combined

450 Group C Qualifying Session 2

450 Group B Qualifying Session 2

450 Group A Qualifying Session 2

250 Group A Qualifying Session 2

250 Group B Qualifying Session 2

250 Group C Qualifying Session 2

450 Group C Qualifying Session 1

450 Group B Qualifying Session 1

450 Group A Qualifying Session 1

250 Group A Qualifying Session 1

250 Group B Qualifying Session 1

250 Group C Qualifying Session 1

450 Group C Free Practice

450 Group B Free Practice

450 Group A Free Practice

250 Group A Free Practice

250 Group B Free Practice

250 Group C Free Practice