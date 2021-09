2021 Motocross Of Nations | Teams, Numbers, and Prep

As with a lot of large international events over the last two years, there has been a fog of uncertainty clouding the 74th running of the Motocross of Nations scheduled September 24-26, 2021 in Mantova, Italy. Pertaining to our home country’s involvement, the US has decide to opt out of this year’s MXoN.

An AMA press release states: “A number of issues have contributed to the logistical difficulty of attending the 2021 Motocross of Nations, on both an individual and team level, and these have been exacerbated greatly by current and expected COVID-19 mitigation efforts surrounding the event,” said AMA Director of Racing Mike Pelletier. “Due to the sizeable financial risk faced by all the team stakeholders, and the unknowns in play here, we came to the unanimous conclusion that suspending our participation was the responsible decision.”

We know, bummer right? Yet even though we don’t have skin in the game, as part of the international motocross community we can still enjoy watching the “olympics of motocross” as the world comes together to see who’s the fastest country on a moto track.

Notable Omissions

Other than Team USA, there are a few other teams and racers that are opting out as well.

Team Australia - “MXoN is to be held on September 25 and 26, in Italy, however with border restrictions, stringent international travel restrictions which require special exemptions, vaccine and quarantine requirements in Italy and Australia, vaccine passports as well as contractual commitments of candidates and their teams, it is not possible to send a team.” - Motorcycling Australia Press Release

Tim Gajser, Slovenia

Romain Febvre, France

Jorge Prado, Spain

Jeremy Seewer, Switzerland

Pauls Jonass, Latvia

Maxime Renaux, France

Jago Geerts, Belgium

Jeremy Van Horebeek, Belgium

Official Entry List

1 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER The Netherlands 1 Jeffrey Herlings MXGP KTM Patrice Assendelft 2 Roan Van De Moosdijk MX2 Kawasaki 3 Glenn Coldenhoff Open Yamaha

2 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Belgium 4 Cyril Genot MXGP KTM Johan Boonen 5 Liam Everts MX2 KTM 6 Brent Van Doninck Open Yamaha

3 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Great Britain 7 Ben Watson MXGP Yamaha Mark Chamberlain 8 Conrad Mewse MX2 KTM 9 Shaun Simpson Open KTM

4 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Estonia 10 Gert Krestinov MXGP Honda Arumae Martin 11 Jorgen-Matthias Talviku MX2 Husqvarna 12 Harri Kullas Open Yamaha

5 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER France 13 Benoit Paturel MXGP Honda Pascal Finot 14 Tom Vialle MX2 KTM 15 Mathys Boisrame Open Kawasaki

6 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Germany 19 Max Nagl MXGP Husqvarna Wolfgang Thomas 20 Simon Laengenfelder MX2 GASGAS 21 Henry Jacobi Open Honda

7 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Latvia 22 Karlis Sabulis MXGP Husqvarna Valdis Seratinskis 23 Mairis Pumpurs MX2 Yamaha 24 Toms Macuks Open GASGAS

8 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Spain 25 Jose Butron MXGP KTM Paco Rico 26 Yago Martinez MX2 KTM 27 Ander Valentin Open Husqvarna

9 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Denmark 28 Thomas Kjer Olsen MXGP Husqvarna Emil Larsen 29 Mikkel Haarup MX2 Kawasaki 30 Bastian Boegh Damm Open KTM

10 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Switzerland 31 Arnaud Tonus MXGP Yamaha Daniel Zollinger 32 Mike Gwerder MX2 KTM 33 Valentin Guillod Open Yamaha

11 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Norway 34 Hakon Fredriksen MXGP Yamaha Espen Blikstad 35 Kevin Horgmo MX2 GASGAS 36 Sander Agard-Michelsen Open Yamaha

12 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Slovenia 37 Luka Kutnar MXGP KTM Bogo Gajser 38 Jan Pancar MX2 KTM 39 Peter Irt Open Yamaha

13 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Sweden 40 Alvin Ostlund MXGP Yamaha Jonte Engdahl 41 Isak Gifting MX2 GASGAS 42 Ken Bengtson Open Husqvarna

14 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Italy 46 Antonio Cairoli MXGP KTM Thomas Traversini 47 Mattia Guadagnini MX2 KTM 48 Alessandro Lupino Open KTM

15 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Austria 49 Michael Sandner MXGP KTM Hannes Kinigadner 50 Rene Hofer MX2 KTM 51 Marcel Stauffer Open KTM

16 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Ireland 52 Jason Meara MXGP Kawasaki Mark Farrelly 53 Jake Sheridan MX2 KTM 54 Stuart Edmunds Open Husqvarna

17 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Rep. of South Africa 58 David Goosen MXGP Husqvarna Cheryl Mc Lellan 59 Camden Mc Lellan MX2 Husqvarna 60 Tristan Purdon Open KTM

18 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Poland 61 Tomasz Wysocki MXGP KTM Pawel Kurajk 62 Gabriel Chetnicki MX2 Suzuki 63 Jakub Barczewski Open KTM

19 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Portugal 64 Hugo Basaula MXGP Kawasaki Ross Riley 65 Luis Outeiro MX2 TM 66 Marco Silva Open KTM

20 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Ukraine 67 Dmytro Asmanov MXGP KTM Volodymyr Tarasov 68 Maksym Kyenko MX2 Yamaha 69 Semen Nerush Open KTM

22 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Russia 73 Vsevolod Brylyakov MXGP Honda Manuel Carlos Hermano 74 Timur Petrashin MX2 KTM 75 Evgeny Bobryshev Open Husqvarna

23 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Czech Republic 76 Dusan Drdaj MXGP KTM Jiri Jankovsky 77 Jan Wagenknecht MX2 KTM 78 Petr Polak Open Yamaha

24 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Iceland 79 Eythor Reynisson MXGP Yamaha Bjork Erlingsdottir 80 Eiour Palmarsson MX2 Yamaha 81 Mani Freyr Petursson Open KTM

25 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Lithuania 82 Dovydas Karka MXGP Yamaha Rolandas Jasikonis 83 Erlandas Mackonis MX2 KTM 84 Arminas Jasikonis Open Husqvarna

26 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Croatia 88 Luka Crnkovic MXGP Honda Danko Braim 89 Marko Tumbri MX2 KTM 90 Matej Jaros Open Kawasaki

27 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Greece 91 Dimitrios Bakas MXGP Yamaha 92 Antonis Sagmalis MX2 Yamaha 93 Panagiotis Papilas Open Honda

28 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Finland 103 Miro Sihvonen MXGP Honda Kusti Manninen 104 Emil Weckman MX2 Honda 105 Jere Haavisto Open Kawasaki

29 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Venezuela 106 Carlos Badiali MXGP KTM Cardona Nicolas 107 Lorenzo Locurcio MX2 KTM

108 Raimundo Trasolini Open KTM

30 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Canada 109 Dylan Wright MXGP Honda Carl Bastedo 110 Jacob Piccolo MX2 KTM 111 Tyler Medaglia Open GASGAS

31 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Morocco 112 Amine Aitbella MXGP KTM Agathe Billottet 113 Saad Soulimani MX2 KTM 114 Abdelhalim Soulimani Open Husqvarna

32 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Slovakia 115 Pavol Repcak MXGP KTM Dusan Predanocy 116 Tomas Kohut MX2 KTM 117 Simon Jost Open KTM

33 COUNTRY NUMBER RIDER CLASS OEM TEAM MANAGER Bulgaria 118 Maykal Grisha Ivanov MXGP Husqvarna Gianmarco Santucci 119 Nikolay Malinov MX2 KTM 120 Petar Petrov Open Honda