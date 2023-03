Results Sheet: 2023 Indianapolis Supercross

Check back throughout the day for all of the results from Indianapolis.

Standings:

450 Class

Position Name Anaheim 1 San Diego Anaheim 2 Houston Tampa Oakland Arlington Daytona Indianapolis Total 1. Eli Tomac 26 26 17 26 18 26 21 26 186 2. Cooper Webb 23 23 19 18 26 23 26 23 181 3. Chase Sexton 21 18 26 23 23 21 23 21 176 4. Jason Anderson 16 16 23 21 17 18 19 18 148 5. Ken Roczen 18 19 21 15 19 12 18 16 138 6. Aaron Plessinger 15 14 16 19 21 19 17 14 135 7. Justin Barcia 12 21 15 17 15 17 16 19 132 8. Christian Craig 10 12 12 12 13 16 15 13 103 9. Joey Savatgy 13 13 13 14 14 15 3 0 85 10. Colt Nichols 17 11 11 10 12 14 9 0 84 11. Dean Wilson 9 9 10 11 8 11 12 12 82 12. Justin Cooper 0 0 0 16 16 13 14 17 76 13. Adam Cianciarulo 14 15 14 13 11 8 0 0 75 14. Justin Hill 8 10 9 3 10 9 13 11 73 15. Dylan Ferrandis 19 17 18 2 0 0 0 0 56 16. Shane McElrath 0 7 7 8 6 7 8 10 53 17. Josh Hill 5 0 0 0 9 10 10 8 42 18. Benny Bloss 0 0 5 1 7 6 11 7 37 19. Kyle Chisholm 0 6 6 0 4 5 7 0 28 20. Kevin Moranz 3 0 1 9 5 3 5 0 26

250 East Class

Position Name Houston Tampa Arlington Daytona Indianapolis Total 1. Hunter Lawrence 26 26 21 26 99 2. Max Anstie 23 21 18 23 85 3. Haiden Deegan 19 19 15 21 74 4. Jordon Smith 21 8 23 19 71 5. Jeremy Martin 18 18 17 18 71 6. Nate Thrasher 8 23 26 13 70 7. Chance Hymas 15 15 13 17 60 8. Tom Vialle 16 17 19 1 53 9. Chris Blose 13 10 14 16 53 10. Michael Mosiman 17 16 16 2 51 11. Coty Schock 11 12 6 15 44 12. Jace Owen 9 14 12 4 39 13. Cullin Park 14 0 9 14 37 14. Hardy Munoz 7 13 1 10 31 15. Talon Hawkins 12 4 10 5 31 16. Henry Miller 10 9 11 0 30 17. Jeremy Hand 5 0 8 11 24 18. Marshal Weltin 0 0 7 12 19 19. Michael Hicks 4 1 2 9 16 20. Brock Papi 6 5 5 0 16

Timed Qualifying Results:

