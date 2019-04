Results Sheet: 2019 East Rutherford Supercross

Check back throughout the day for all of the qualifying and race results from East Rutherford.

Points Standings:

450 Standings

1. Cooper Webb 358

2. Eli Tomac 335

3. Marvin Musquin 327

4. Ken Roczen 300

5. Blake Baggett 274

6. Dean Wilson 223

7. Joey Savatgy 208

8. Cole Seely 194

9. Justin Bogle 158

10. Justin Barcia 154

11. Chad Reed 151

12. Justin Brayton 151

13. Justin Hill 148

14. Tyler Bowers 140

15. Zach Osborne 136

16. Aaron Plessinger 123

17. Kyle Chisholm 109

18. Ben Lamay 102

19. Vince Friese 65

20. Alex Ray 65

250 Standings

1. Chase Sexton 174

2. Justin Cooper 165

3. Austin Forkner 152

4. Martin Davalos 134

5. Mitchell Oldenburg 128

6. Alex Martin 121

7. Brandon Hartranft 118

8. Kyle Peters 115

9. Kyle Cunningham 108

10. Jordan Bailey 91

11. Josh Osby 71

12. Jordon Smith 70

13. Lorenzo Locurcio 66

14. John Short 43

15. Henry Miller 37

16. Mitchell Falk 36

17. Chase Marquier 33

18. Anthony Rodriguez 31

19. Fredrik Noren 29

20. Joshua Cartwright 28

Night Show Results:

450 Main Event

1. Cooper Webb (KTM)

2. Zach Osborne (Husqvarna)

3. Eli Tomac (Kawasaki)

4. Blake Baggett (KTM)

5. Marvin Musquin (KTM)

6. Ken Roczen (Honda)

7. Joey Savatgy (Kawasaki)

8. Josh Grant (Yamaha)

9. Cole Seely (Honda)

10. Justin Hill (Suzuki)

11. Tyler Bowers (Kawasaki)

12. Kyle Chishholm (Suzuki)

13. Justin Brayton (Honda)

14. Ryan Breece (Yamaha)

15. Ben Lamay (Honda)

16. Henry Miller (KTM)

17. Justin Starling (Husqvarna)

18. Chris Blose (Husqvarna)

19. Alex Ray (Suzuki)

20. Theodore Pauli (Kawasaki)

21. Carlen Gardner (Honda)

22. Justin Bogle (KTM)

250 Main Event

1. Chase Sexton (Honda)

2. Mitchell Oldenburg (Yamaha)

3. Justin Cooper (Yamaha)

4. Martin Davalos (Kawasaki)

5. Brandon Hartranft (Yamaha)

6. Kyle Peters (Suzuki)

7. Alex Martin (Suzuki)

8. Jordan Bailey (Husqvarna)

9. Lorenzo Locurcio (Kawasaki)

10. Anthony Rodriguez (Honda)

11. Josh Osby (Yamaha)

12. Kyle Cunningham (Honda)

13. Fredrik Noren (Honda)

14. Cade Autenrieth (Honda)

15. Mitchell Falk (KTM)

16. John Short (Honda)

17. Justin Thompson (Yamaha)

18. Jeremy Hand (Honda)

19. Chase Marquier (Husqvarna)

20. James Weeks (Yamaha)

21. Jace Owen (Honda)

22. Austin Forkner (Kawasaki)

450 LCQ

1. Joey Savatgy

2. Ryan Breece

3. Alex Ray

4. Theodore Pauli

250 LCQ

1. John Short

2. Jeremy Hand

3. Chase Marquier

4. Jace Owen

450 Heat 2

1. Marvin Musquin

2. Cooper Webb

3. Zach Osborne

4. Justin Brayton

5. Josh Grant

6. Tyler Bowers

7. Chris Blose

8. Kyle Chisholm

9. Justin Starling

450 Heat 1

1. Justin Bogle

2. Eli Tomac

3. Blake Baggett

4. Justin Hill

5. Ken Roczen

6. Cole Seely

7. Ben Lamay

8. Carlen Gardner

9. Henry Miller

250 Heat 2

1. Chase Sexton

2. Alex Martin

3. Lorenzo Locurcio

4. Austin Forkner

5. Justin Cooper

6. Brandon Hartranft

7. Kyle Peters

8. Kyle Cunningham

9. Anthony Rodriguez

250 Heat 1

1. Mitchell Oldenburg

2. Martin Davalos

3. Jordan Bailey

4. Mitchell Falk

5. Joshua Osby

6. Cade Autenrieth

7. Fredrik Noren

8. James Weeks

9. Justin Thompson

Qualifying Time Sheets:

450 Combined

250 Combined

450 Group B Qualifying Session 2

450 Group A Qualifying Session 2

250 Group A Qualifying Session 2

250 Group B Qualifying Session 2

250 Group C Qualifying Session 2

450 Group B Qualifying Session 1

450 Group A Qualifying Session 1

250 Group A Qualifying Session 1

250 Group C Qualifying Session 1

250 Group B Qualifying Session 1