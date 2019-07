Results Sheet: 2019 Washougal Motocross National

Check back throughout the day for all of the qualifying and race results from Washougal.

Final Results:

250 Standings

1. Adam Cianciarulo 394

2. Dylan Ferrandis 366

3. Justin Cooper 346

4. Colt Nichols 261

5. RJ Hampshire 254

6. Hunter Lawrence 233

7. Alex Martin 229

8. Michael Mosiman 220

9. Chase Sexton 214

10. Shane McElrath 181

11. Ty Masterpool 144

12. Brandon Hartranft 127

13. Cameron McAdoo 121

14. Garrett Marchbanks 88

15. Jacob Hayes 86

16. Jordan Bailey 73

17. Derek Drake 71

18. Kyle Peters 70

19. Christian Craig 67

20. Mitchell Oldenburg 62

250 Overall Results

1. Dylan Ferrandis (Yamaha) 1-1

2. Adam Cianciarulo (Kawasaki) 3-2

3. Justin Cooper (Yamaha) 2-4

4. Michael Mosiman (Husqvarna) 7-3

5. Chase Sexton (Honda) 4-6

6. RJ Hampshire (Honda) 8-5

7. Cameron McAdoo (KTM) 6-8

8. Colt Nichols (Yamaha) 5-9

9. Alex Martin (Suzuki) 13-7

10. Brandon Hartranft (Yamaha) 9-12

11. Shane McElrath (KTM) 14-10

12. Christian Craig (Honda) 11-13

13. Ty Masterpool (Yamaha) 12-15

14. Derek Drake (KTM) 10-18

15. Jordan Bailey (Husqvarna) 15-16

16. Mitchell Oldenburg (Yamaha) 37-11

17. Kyle Peters (Suzuki) 19-14

18. Sean Cantrell (KTM) 16-20

19. Jacob Hayes (Yamaha) 32-17

20. Mitchell Falk (KTM) 17-21

21. Kevin Moranz (Kawasaki) 18-22

22. Garrett Marchbanks (Kawasaki) 40-19

23. Yusuke Watanabe (Yamaha) 20-29

24. Ramyller Alves (KTM) 21-23

25. Bradley Lionnet (Yamaha) 23-24

26. Dylan Bolinger (Husqvarna) 22-26

27. Devin Harriman (Suzuki) 24-28

28. Brian Marty (Husqvarna) 26-27

29. Zane Merrett (KTM) 29-25

30. Jack Fowler (Honda) 25-32

31. Caron Carr (Yamaha) 30-30

32. Corbin Hayes (Yamaha) 28-33

33. Jorge Rubalcava (KTM) 31-31

34. Mason Wharton (Kawasaki) 27-36

35. Kai Aiello (KTM) 33-34

36. Erik Meusling (Honda) 34-35

37. Christopher Shenoy (Husqvarna) 36-38

38. Tyler McCoy (Yamaha) 38-39

39. Daniel Lippman (Husqvarna) 39-40

40. Thomas Richards (Suzuki) 35-DNS

41. Zac Maley (Yamaha) DNS-37

