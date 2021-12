SuperEnduro is back for 2022! Taddy Blazusiak, Billy Bolt, Colton Haaker, Cody Webb, Jonny Walker and more face off for the first of five rounds to take the 2022 title. The main event results were...



SuperEnduro Poland results:

1. Billy Bolt

2. Manuel Lettenbichler

3. Colton Haaker

4. Jonny Walker

5. Taddy Blazusiak

6. William Hoare

7. Diogo Vieira

8. Pol Tarres

9. Tim Apolle

10. Cody Webb