2018 KTM 150 SX Two Stroke | Wiseco / Tom Morgan Project Bike

Check out the latest project bike we swung our leg over, a rebuilt and modded 2018 KTM 150 SX two stroke.



Wiseco Performance Products

www.wiseco.com

CV4 High Temp Radiator Cap

Top End Piston kit 881M05800



Pro X Racing Parts

www.pro-x.com

Rear Aluminum Sprocket

Front Sprocket

Gold MX Race Chain

Steering bearing kit

Connecting Rod kit

Main Bearing kit

Brake pads



TMR

www.tommorganracing1.com

Cylinder Porting

Head Mod



Rekluse

www.rekluse.com

Core Manual Torque Drive

Clutch Cover



JD Jetting

www.jdjetting.com

38mm Keihin Carburetor with Jet Kit



Sano Metal Finishing

www.sanometalfinishing.com

Vapor Honing & Cerakoting



FMF Racing

www.fmfracing.com

Fatty Pipe

Shorty Silencer



Klotz Synthetic Lubricants

www.klotzlube.com

R-50 Two-Stroke Pre-Mix & Chemicals



ODI

odigrips.com

MX V2 Lock On Grips

Podium Flight Champ Bend Handle Bars



Dunlop Tire

www.dunlopmotorcycle.com

MX33 front

MX33 Rear



Uni Filter

www.unifilter.com

Two-stage Air Filter



UFO Plastic

www.ufoplasticusa.com

Full plastic kit

Mud Flap

Frame Guards

Rear Chain Guide



Works Connection

www.worksconnection.com

Hour Meter and Mount

Stand

Brake caps

Steering Stem Nut

Valve Stem Caps

Chain Blocks



DeCal Works

www.decalmx.com

Semi-Custom Graphics kit

Preprinted number plates backgrounds



Race Tech

www.racetech.com

Suspension Re-Valve and set up with Spring Conversion



Tusk Off road

www.tuskoffroad.com

Oversized Rotor/Adaptor Bracket

Rear Rotor

Sprocket Bolts

Rotor Bolts



MotoTassinari

www.mototassinari.com

V-Force Reed Cage



ICW

www.icwbikestands.com

Radiator straightening and bracing



San Diego Powder Coating

www.sandiegopowdercoating.com

Sandblasting, powder with super-durable clear, and “race prep masking’



Moto Seat

www.motoseat.com

Custom Cool seat cover



Fasst Co

www.fasstco.com

Rear Brake Return Spring



VP Fuel

www.vpracingfuels.com

C12 Fuel



Cometic Gasket

www.cometic.com

Engine gaskets



Scar

www.scar-racingusa.com

Titanium Footpegs



Jay Clark/DBTV bike builder

Parts to buy RM ATV/MC -DBTV Shopping

Instagram: @dirtbiketv1

Facebook: http://facebook.com/dirtbiketv1

Youtube: www.youtube.com/c/DirtBikeTV

Website: www.jayclarkent.com

https://linktr.ee/dirtbiketv1