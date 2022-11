Paris Supercross Links

2:15 PM-3:20 PM - Timed Practice7:00 PM - Start of Event7:25 PM-9:00 PM - SX1 Superpole, SX2 Sprint 1, SX1 Sprint 19:00 PM-9:21 PM - SX2 Sprint 2, SX1 Sprint 210:13 PM-11:00PM - SX2 Final, SX1 Final7:15 AM-8:20 AM - TimedPractice12:00 PM - Start of Event12:25 PM-1:00 PM - SX1 Superpole, SX2 Sprint 1, SX1 Sprint 12:00 PM-2:21PM - SX2 Sprint 2, SX1 Sprint 23:13 PM-4:00PM - SX2 Final, SX1 Final11:20 AM-11:55 AM - Timed Practice3:00 PM - Start of Event3:25 PM-4:00 PM - SX1 Superpole, SX2 Sprint 1, SX1 Sprint 15:00 PM-5:20 PM - SX2 Sprint 2, SX1 Sprint 26:35 PM-7:05 PM - SX2 Final, SX1 Final4:20 AM-4:55 AM - Timed Practice8:00 AM - Start of Event8:25 AM-9:00 AM - SX1 Superpole, SX2 Sprint 1, SX1 Sprint 110:00 AM-10:20 AM - SX2 Sprint 2, SX1 Sprint 211:35 AM-12:05 PM - SX2 Final, SX1 FinalLIVE on Saturday at 10:00 AM Pacific, 12:00 PM Central, 1:00 PM EasternLIVE on Saturday at 6:00 AM Pacific, 8:00 AM Central, 9:00 AM Eastern