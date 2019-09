Motocross of Nations Links

LIVE on MXGP-TV ($28 for the MXoN if you don't have the video pass.)TAPE DELAYED on CBS Sports Network at 12 PM Eastern TimeSchedule (Eastern Time):FRI 27 SEP, 201911:00 AM - LIVE TEAM PRESENTATIONSAT 28 SEP, 201907:05 AM - Free Content bLU cRU 65cc07:40 AM - Free Content bLU cRU 85cc08:20 AM - LIVE MXGP Qualifying Heat09:20 AM - LIVE MX2 Qualifying Heat10:20 AM - LIVE Open Qualifying Heat14:00 PM - Free Content MXGP AWARDSSUN 29 SEP, 201903:15 AM - Free Content bLU cRU 125cc04:50 AM - LIVE Final B07:00 AM - LIVE Race 1 (MXGP & MX2)08:30 AM - LIVE Race 2 (MX2 & Open)10:00 AM - LIVE Race 3 (Open & MXGP)