West Vs East - Who's Racing Where in 2022

With A1 just days away there's a huge question lingering, who is racing what region for the 250 class! Well, this year it's not nearly as much of a mystery as it has been in the past. Check below for the confirmed placements we know of so far.

West Coast

Anaheim 1, Oakland, San Diego, Anaheim 2, Glendale, Anaheim 3, Seattle, Atlanta (E/W Shootout), Denver, Salt Lake City (E/W Shootout).

Total Racers as of 01/04/22: 54

#18 Jett Lawrence - HRC Honda CRF250R | Wesley Chapel, FL #28 Christian Craig - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F | Temecula, CA #29 Michael Mosiman - Red Bull/Troy Lee Designs GASGAS MC 250F | Minneaola, FL #30 Jo Shimoda - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki KX250 | Menifee, CA #31 Jalek Swoll - Rockstar Energy Factory Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | Clermont, FL #35 Garrett Marchbanks - MucOff/FXR/ClubMX Yamaha YZ250F | Coalville, UT #40 Dilan Schwartz - Chaparral BarX Suzuki RM-Z250 | Alpine, CA #43 Carson Mumford - Chaparral BarX Suzuki RM-Z250 | Simi Valley, CA #45 Colt Nichols - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F | Murrieta, CA #47 Seth Hammaker - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki KX250 | Temecula, CA #49 Nate Thrasher - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F | Livingston, TN #58 Ryan Surratt - Nuclear Blast/Solitaire Yamaha YZ250F | Corona, CA #60 Thomas Do - KTM 250 SX -F | France / Murrieta, CA #62 Vince Friese - Smartop/Bullfrog Spas/MotoConcepts Honda CRF250R | Menifee, CA #64 Mitchell Harrison - AJE/Motul GASGAS MC250F | Leesburg, FL #66 Chris Blose - AJE/Motul GASGAS MC250F | Phoenix, AZ #67 Logan Karnow - Kawasaki KX250 | Amherst, OH #69 Robbie Wageman - Nuclear Blast/Solitaire Yamaha YZ250F | Newhall, CA #74 Derek Kelley - AEO Powersports Racing KTM 250 SX-F | Riverside, CA #79 Hunter Schlosser - Yamaha YZ250F | El Paso, TX #85 Hunter Sayles - Ronnie Prado Companies KTM 250 SX-F | Chassell, MI #98 Dominique Thury - MucOff/FXR/ClubMX Yamaha YZ250F | Schneeberg, GER #101 Dylan Walsh - Revo/Seven Kawaski KX250 | Southam, GB #118 Cheyenne Harmon - SRT Honda CRF250R | Roanoke, TX #120 Todd Bannister | Colorado Springs, CO #121 Chris Howell - WestSide Motorsports Kawasaki KX250 | Spokane Valley, WA #138 David Pulley Jr. - DMP Yamaha YZ250F | Lake Elsinore, CA #141 Richard Taylor - EKS Brand Yamaha YZ250F |Woodland Hills, CA #158 Tre Fierro - Kawasaki KX250 | El Paso, TX #161 Cole Thompson - Yamaha YZ250F | Brigden, ON #162 Max Sanford - Honda CRF250R | Pasadena, MD #167 Jesse Flock | Claremore, OK #181 Wyatt Lyonsmith | Boise, ID #208 Logan Leitzel - Kawasaki KX250 | Dillsburg, PA #216 Devin Harriman - KTM 250 SX-F | Longview, WA #246 Chance Blackburn | Newman Lake, WA #260 Dylan Woodcock - ALL South/AEO Husqvarna | Rayleigh, ENG #277 Kordel Caro - SwapMoto Live KTM 250 SX-F | Costa Mesa, CA #364 Chad Saultz - Mr. Beast Burger/Rides Unlimited KTM 250 SX-F | Batavia, IL #388 Brandon Ray - PartZilla/PRMX Kawasaki KX250 | Fremont, CA #432 Kaeden Amerine - Lucas Oil/Monster Energy Team Tedder KTM 250 SX-F | Great Bend, KS #503 McClellan Hile | Atascadero, CA #538 Addison Emory IV | Queen Creek, AZ #612 Mitchell Falk - AJE/Motul GASGAS MC250F | Costa Mesa, CA #645 Colby Copp - KTM 250 SX-F | Los Banos, CA #726 Gared Steinke - Lonesome Camel/MotoSport Husqvarna TC 125 | Klamath Falls, OR #755 Jack Brunell - ASA United GASGAS MC250F | Old Windsor, GB #910 Carson Brown - AEO Powersports Racing KTM 250 SX-F | Ravensdale, WA #914 Geran Stapleton - GASGAS MC250F | Clyde North, VIC #973 Philipp Klakow | Rodgau, HE #995 Christopher Prebula | Petersburg, MI #996 Preston Taylor



Injured but listed for West Coast:

#42 Ty Masterpool - AEO Powersports Racing KTM 250 SX-F

#377 Austin Black - AEO Powersports Racing KTM 250 SX-F

East Coast

Minneapolis, Arlington, Daytona, Detroit, Indy, St. Louis, Atlanta (E/W Shootout), Foxborough, Salt Lake City (E/W Shootout).

Total Racers as of 01/04/22: 54