Vital Stats: 2020 Supercross, Week 1

We've compiled all of the season's stats into one big article before, but this year we're going to compile them into an article on a weekly basis so you'll be able to keep up with the leaders in each category throughout every week of the season. It'll be a little bare at first, but it'll be interesting to see how things evolve as the season goes on.

Top Qualifier:

250 Rider

1. Dylan Ferrandis (1)

250 Manufacturer

1. Yamaha (1)

450 Rider

1. Adam Cianciarulo (1)

450 Manufacturer

1. Kawasaki (1)

Heat Race Wins:

250 Rider

1. Justin Cooper (1)

1. Dylan Ferrandis (1)

250 Manufacturer

1. Yamaha (2)

450 Rider

1. Justin Brayton (1)

1. Justin Barcia (1)

450 Manufacturer

1. Honda (1)

1. Yamaha (1)

LCQ Wins:

250 Rider

1. Michael Mosiman (1)

250 Manufacturer

1. Husqvarna (1)

450 Rider

1. Zach Osborne (1)

450 Manufacturer

1. Husqvarna (1)

Main Event Holeshots:

250 Rider

1. Austin Forkner (1)

250 Manufacturer

1. Kawasaki (1)

450 Rider

1. Vince Friese (1)

450 Manufacturer

1. Honda (1)

Main Event Podiums:

250 Rider

1. Justin Cooper (1)

1. Dylan Ferrandis (1)

1. Christian Craig (1)

250 Manufacturer

1. Yamaha (2)

2. Honda (1)

250 Energy Drink

1. Monster Energy (2)

250 Goggle Brand

1. 100% (3)

250 Helmet Brand

1. Bell (2)

2. Fox Racing (1)

250 Gear Brand

1. Thor MX (2)

2. Shift Racing (1)

250 Boot Brand

1. Alpinestars (2)

2. Fox Racing (1)

450 Rider

1. Justin Barcia (1)

1. Adam Cianciarulo (1)

1. Cooper Webb (1)

450 Manufacturer

1. Yamaha (1)

1. Kawasaki (1)

1. KTM (1)

450 Energy Drink

1. Monster Energy (2)

2. Red Bull (1)

450 Goggle Brand

1. Scott (1)

1. Fox Racing (1)

1. 100% (1)

450 Helmet Brand

1. Arai (1)

1. Fox Racing (1)

1. Bell (1)

450 Gear Brand

1. Alpinestars (1)

1. Fox Racing (1)

1. Thor MX (1)

450 Boot Brand

1. Alpinestars (2)

2. Fox Racing (1)

Team Podiums:

250 Class

1. Star Racing Yamaha (2)

2. GEICO Honda (1)

450 Class

1. Monster Energy Yamaha (1)

1. Monster Energy Kawasaki (1)

1. Red Bull KTM (1)

Main Event Wins:

250 Rider

1. Justin Cooper (1)

250 Manufacturer

1. Yamaha (1)

250 Energy Drink

1. Monster Energy (1)

250 Goggle Brand

1. 100% (1)

250 Helmet Brand

1. Bell (1)

250 Gear Brand

1. Thor MX (1)

250 Boot Brand

1. Alpinestars (1)

450 Rider

1. Justin Barcia (1)

450 Manufacturer

1. Yamaha (1)

450 Energy Drink

1. Monster Energy (1)

450 Goggle Brand

1. Scott (1)

450 Helmet Brand

1. Arai (1)

450 Gear Brand

1. Alpinestars (1)

450 Boot Brand

1. Alpinestars (1)

Team Wins:

250 Class

1. Star Racing Yamaha (1)

450 Class

1. Monster Energy Yamaha (1)

Laps Led:

250 Rider

1. Austin Forkner (11)

2. Justin Cooper (6)

250 Manufacturer

1. Kawasaki (11)

2. Yamaha (6)

450 Rider

1. Justin Barcia (17)

2. Adam Cianciarulo (7)

450 Manufacturer

1. Yamaha (17)

2. Kawasaki (7)

Positions Gained in Main Events from Start to Finish:

250 Rider

1. Brandon Hartranft (6)

2. Dylan Ferrandis (5)

2. Killian Auberson (5)

4. Cameron McAdoo (3)

4. Jacob Hayes (3)

4. Carson Brown (3)

4. Logan Karnow (3)

8. Michael Mosiman (2)

8. Derek Drake (2)

8. Jett Lawrence (2)

8. Robbie Wageman (2)

450 Rider

1. Dean Wilson (8)

2. Martin Davalos (7)

3. Malcolm Stewart (6)

4. Blake Baggett (4)

4. Jason Anderson (4)

4. Eli Tomac (4)

4. Justin Bogle (4)

8. Cooper Webb (3)

9. Adam Cianciarulo (2)

9. Tyler Bowers (2)

11. Ken Roczen (1)

Red Plate Holder:

250 Class

Anaheim 1 - Dylan Ferrandis (+0)

St. Louis - Justin Cooper (+3)

450 Class

Anaheim 1 - Cooper Webb (+0)

St. Louis - Justin Barcia (+3)