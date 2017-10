Vital Stats: 2017 Pro Motocross & Supercross

Do you like stats? We hope you do, because we've got a ton of them in this article. Dive in.

Supercross Stats

Top Qualifier (Rider)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. Eli Tomac 7 Justin Hill 6 2. Ryan Dungey 3 Joey Savatgy 3 3. Marvin Musquin 2 Zach Osborne 3 4. Cooper Webb 2 Jeremy Martin 2 5. Broc Tickle 1 Alex Martin 1 6. Blake Baggett 1 Dylan Ferrandis 1 7. Jason Anderson 1 Adam Cianciarulo 1

Top Qualifier (Manufacturer)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. Kawasaki 7 Kawasaki 10 2. KTM 6 Husqvarna 3 3. Yamaha 2 Honda 2 4. Suzuki 1 KTM 1 5. Husqvarna 1 Yamaha 1

Heat Race Wins (Rider)

Rank 450 # of Heat Race Wins 250 # of Heat Race Wins 1. Ryan Dungey 7 Zach Osborne 5 2. Eli Tomac 5 Martin Davalos 4 3. Jason Anderson 5 Justin Hill 4 4. Ken Roczen 3 Aaron Plessinger 4 5. Davi Millsaps 3 Shane McElrath 3 6. Marvin Musquin 2 Joey Savatgy 3 7. Cooper Webb 2 Adam Cianciarulo 3 8. Blake Baggett 2 Christian Craig 2 9. Justin Bogle 1 Austin Forkner 1 10. Chad Reed 1 Dylan Ferrandis 1 11. Justin Barcia 1 Colt Nichols 1 12. Cole Seely 1 Alex Martin 1 13. Josh Grant 1 Jordon Smith 1 14.



Jimmy Decotis 1

Semi Race Wins (Rider)

Rank 450 # of Semi Race Wins 1. Cole Seely 4 2. Davi Millsaps 3 3. Jason Anderson 3 4. Eli Tomac 3 5. Justin Brayton 3 6. Broc Tickle 2 7. Marvin Musquin 2 8. Justin Bogle 2 9. Dean Wilson 2 10. Jake Weimer 1 11. Weston Peick 1 12. Cooper Webb 1 13. Ryan Dungey 1 14. Chad Reed 1 15. Malcolm Stewart 1 16. Trey Canard 1 17. Justin Barcia 1 18. Vince Friese 1 19. Josh Grant 1

LCQ Race Wins (Rider)

Rank 450 # of LCQ Race Wins 250 # of LCQ Race Wins 1. Jake Weimer 3 Justin Starling 2 2. Vince Friese 3 Shane McElrath 2 3. Dean Wilson 2 Jimmy Decotis 1 4. Josh Grant 1 Bryce Stewart 1 5. Alex Ray 1 Chris Alldredge 1 6. Mike Alessi 1 Alex Martin 1 7. Kyle Chisholm 1 Luke Renzland 1 8. Trey Canard 1 Kyle Peters 1 9. Justin Barcia 1 Fredrik Noren 1 10. Austin Politelli 1 Dylan Merriam 1 11. Nick Schmidt 1 Jordon Smith 1 12. Dakota Tedder 1 Jesse Wentland 1 13.



Jon Ames 1 14.



Henry Miller 1 15.



Tyler Bowers 1

Main Event Holeshots (Rider)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. Ryan Dungey 3 Adam Cianciarulo 3 2. Blake Baggett 3 Jordon Smith 3 3. Eli Tomac 2 Austin Forkner 3 4. Justin Bogle 2 Shane McElrath 2 5. Ken Roczen 1 Martin Davalos 2 6. Cooper Webb 1 Jimmy Decotis 1 7. Vince Friese 1 Dylan Ferrandis 1 8. Cole Seely 1 Joey Savatgy 1 9. Marvin Musquin 1 Dakota Alix 1 10. Davi Millsaps 1



11. Jason Anderson 1





Main Event Holeshots (Manufacturer)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. KTM 8 Kawasaki 7 2. Honda 3 KTM 6 3. Kawasaki 2 Husqvarna 2 4. Suzuki 2 Honda 1 5. Yamaha 1 Yamaha 1 6. Husqvarna 1





Main Event Podiums (Rider)

Rank 450 # of Main Event Podiums 250 # of Main Event Podiums 1. Ryan Dungey 13 Justin Hill 8 2. Eli Tomac 12 Zach Osborne 6 3. Marvin Musquin 10 Aaron Plessinger 6 4. Jason Anderson 6 Shane McElrath 6 5. Cole Seely 2 Joey Savatgy 5 6. Ken Roczen 2 Jordon Smith 5 7. Chad Reed 1 Adam Cianciarulo 4 8. Cooper Webb 1 Martin Davalos 2 9. Blake Baggett 1 Austin Forkner 2 10. Broc Tickle 1 Dylan Ferrandis 2 11. Jeremy Martin 1 Mitchell Oldenburg 2 12. Josh Grant 1 Alex Martin 1 13.



Colt Nichols 1 14.



Christian Craig 1

Main Event Podiums (Manufacturer)

Rank 450 # of Main Event Podiums 250 # of Main Event Podiums 1. KTM 24 Kawasaki 19 2. Kawasaki 13 KTM 14 3. Husqvarna 6 Yamaha 9 4. Honda 5 Husqvarna 8 5. Yamaha 2 Honda 1 6. Suzuki 1





Click photo to change size and caption Main Event Wins (Rider)

Rank 450 # of Main Event Wins 250 # of Main Event Wins 1. Eli Tomac 9 Justin Hill 4 2. Ryan Dungey 3 Zach Osborne 4 3. Ken Roczen 2 Shane McElrath 3 4. Marvin Musquin 2 Adam Cianciarulo 2 5. Jason Anderson 1 Jordon Smith 2 6.



Joey Savatgy 1 7.



Aaron Plessinger 1

Main Event Wins (Manufacturer)

Rank 450 # of Main Event Wins 250 # of Main Event Wins 1. Kawasaki 9 Kawasaki 7 2. KTM 5 KTM 5 3. Honda 2 Husqvarna 4 4. Husqvarna 1 Yamaha 1

Average Finish of Champions

450 Average Finish 250 West Average Finish 250 East Average Finish Ryan Dungey 2.5 Justin Hill 2.0 Zach Osborne 4.4



Motocross Stats

Top Qualifier (Rider)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. Eli Tomac 4 Adam Cianciarulo 5 2. Marvin Musquin 3 Zach Osborne 3 3. Jason Anderson 2 Joey Savatgy 2 4. Blake Baggett 1 Jeremy Martin 2 5. Jeffrey Herlings 1



6. Christian Craig 1





Top Qualifier (Manufacturer)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. KTM 5 Kawasaki 7 2. Kawasaki 4 Husqvarna 3 3. Husqvarna 2 Honda 2 4. Honda 1





LCQ Race Wins (Rider)

Rank 450 # of LCQ Wins 250 # of LCQ Wins 1. Travis Freistat 1 Garret Loppolo 2 2. Dylan Schmoke 1 Stone Edler 1 3. Claude Olson 1 Jimmy Barry 1 4. Jason Runkles 1 McCoy Brough 1 5. Nathan Laporte 1 Josiah Hempen 1 6. John Short 1 Chance Blackburn 1 7. Carson Tickle 1 Joachim Falden 1 8. Gerald Lorenz III 1 Jimmy Weaks 1 9. Ronnie Stewart 1 Justin Wolf 1 10. Toshiki Tomita 1



11. Kyle Chisholm 1



12. Jacob Runkles 1





Moto Holeshots (Rider)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. Marvin Musquin 5 Jeremy Martin 8 2. Christian Craig 3 Adam Cianciarulo 4 3. Blake Baggett 3 Alex Martin 3 4. Matt Bisceglia 3 Aaron Plessinger 3 5. Josh Grant 2 Zach Osborne 2 6. Broc Tickle 2 Joey Savatgy 2 7. Martin Davalos 2 RJ Hampshire 1 8. Justin Barcia 1 Shane McElrath 1 9. Justin Bogle 1



10. Eli Tomac 1



11. Henry Miller 1





Moto Holeshots (Manufacturer)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. KTM 8 Honda 9 2. Suzuki 7 Kawasaki 6 3. Honda 3 KTM 4 4. Kawasaki 3 Yamaha 3 5. Husqvarna 2 Husqvarna 2 6. Yamaha 1





Moto Podiums (Rider)

Rank 450 # of Moto Podiums 250 # of Moto Podiums 1. Marvin Musquin 16 Zach Osborne 16 2. Eli Tomac 15 Jeremy Martin 11 3. Blake Baggett 15 Adam Cianciarulo 8 4. Jason Anderson 6 Aaron Plessinger 8 5. Josh Grant 4 Joey Savatgy 6 6. Justin Bogle 3 Alex Martin 6 7. Dean Wilson 3 Austin Forkner 5 8. Martin Davalos 3 Dylan Ferrandis 5 9. Jeffrey Herlings 2 Shane McElrath 2 10. Cooper Webb 2 RJ Hampshire 2 11. Cole Seely 2 Mitchell Harrison 1 12. Dean Ferris 1 Justin Cooper 1 13.



Colt Nichols 1

Moto Podiums (Manufacturer)

Rank 450 # of Moto Podiums 250 # of Moto Podiums 1. KTM 33 Kawasaki 19 2. Kawasaki 19 Husqvarna 16 3. Husqvarna 12 Yamaha 16 4. Suzuki 3 Honda 13 5. Yamaha 3 KTM 8 6. Honda 2





Moto Wins (Rider)

Rank 450 # of Moto Wins 250 # of Moto Wins 1. Eli Tomac 9 Zach Osborne 10 2. Marvin Musquin 7 Jeremy Martin 4 3. Jason Anderson 2 Joey Savatgy 4 4. Justin Bogle 2 Dylan Ferrandis 2 5. Blake Baggett 2 Aaron Plessinger 2 6. Jeffrey Herlings 2 Alex Martin 1 7.



Adam Cianciarulo 1

Moto Wins (Manufacturer)

Rank 450 # of Moto Wins 250 # of Moto Wins 1. KTM 11 Husqvarna 10 2. Kawasaki 9 Kawasaki 5 3. Husqvarna 2 Honda 4 4. Suzuki 2 Yamaha 4 5.



KTM 1

Overall Podiums (Rider)

Rank 450 # of Overall Podiums 250 # of Overall Podiums 1. Marvin Musquin 9 Zach Osborne 11 2. Eli Tomac 7 Alex Martin 5 3. Blake Baggett 6 Jeremy Martin 5 4. Jason Anderson 5 Joey Savatgy 4 5. Dean Wilson 2 Aaron Plessinger 3 6. Martin Davalos 2 Dylan Ferrandis 3 7. Josh Grant 1 Adam Cianciarulo 2 8. Broc Tickle 1 Austin Forkner 1 9. Cole Seely 1 Shane McElrath 1 10. Justin Bogle 1 Colt Nichols 1 11. Jeffrey Herlings 1





Overall Podiums (Manufacturer)

Rank 450 # of Overall Podiums 250 # of Overall Podiums 1. KTM 16 Husqvarna 11 2. Husqvarna 9 Kawasaki 7 3. Kawasaki 8 Yamaha 7 4. Suzuki 2 KTM 6 5. Honda 1 Honda 5

Overall Wins (Rider)

Rank 450 # of Overall Wins 250 # of Overall Wins 1. Eli Tomac 4 Zach Osborne 5 2. Marvin Musquin 4 Joey Savatgy 3 3. Blake Baggett 2 Jeremy Martin 2 4. Justin Bogle 1 Aaron Plessinger 1 5. Jeffrey Herlings 1 Adam Cianciarulo 1

Overall Wins (Manufacturer)

Rank 450 # of Overall Wins 250 # of Overall Wins 1. KTM 7 Husqvarna 5 2. Kawasaki 4 Kawasaki 5 3. Suzuki 1 Honda 2 4.



Yamaha 1

Average Finish of Champions

450 Average Finish 250 Average Finish Eli Tomac 4.0 Zach Osborne 3.0

Supercross & Motocross Combined Stats

Top Qualifier (Rider)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. Eli Tomac 11 Adam Cianciarulo 6 2. Marvin Musquin 5 Zach Osborne 6 3. Ryan Dungey 3 Justin Hill 6 4. Jason Anderson 3 Joey Savatgy 5 5. Blake Baggett 2 Jeremy Martin 4 6. Cooper Webb 2 Alex Martin 1 7. Broc Tickle 1 Dylan Ferrandis 1 8. Christian Craig 1



9. Jeffrey Herlings 1





Top Qualifier (Manufacturer)

Rank 450 # of Top Qualifiers 250 # of Top Qualifiers 1. KTM 11 Kawasaki 17 2. Kawasaki 11 Husqvarna 6 3. Husqvarna 3 Honda 4 4. Yamaha 2 KTM 1 5. Honda 1 Yamaha 1 6. Suzuki 1





Holeshots (Rider)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. Marvin Musquin 6 Jeremy Martin 8 2. Blake Baggett 6 Adam Cianciarulo 7 3. Christian Craig 3 Joey Savatgy 3 4. Justin Bogle 3 Alex Martin 3 5. Matt Bisceglia 3 Aaron Plessinger 3 6. Eli Tomac 3 Shane McElrath 3 7. Ryan Dungey 3 Austin Forkner 3 8. Josh Grant 2 Jordon Smith 3 9. Broc Tickle 2 Zach Osborne 2 10. Martin Davalos 2 Martin Davalos 2 11. Jason Anderson 1 RJ Hampshire 1 12. Davi Millsaps 1 Jimmy Decotis 1 13. Justin Barcia 1 Dylan Ferrandis 1 14. Henry Miller 1 Dakota Alix 1 15. Ken Roczen 1



16. Cooper Webb 1



17. Vince Friese 1



18. Cole Seely 1





Holeshots (Manufacturer)

Rank 450 # of Holeshots 250 # of Holeshots 1. KTM 16 Kawasaki 13 2. Suzuki 9 Honda 10 3. Honda 6 KTM 10 4. Kawasaki 5 Husqvarna 4 5. Husqvarna 3 Yamaha 4 6. Yamaha 2





Main Event + Moto Podiums (Rider)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Eli Tomac 27 Zach Osborne 22 2. Marvin Musquin 26 Aaron Plessinger 14 3. Blake Baggett 16 Adam Cianciarulo 12 4. Ryan Dungey 13 Joey Savatgy 11 5. Jason Anderson 12 Jeremy Martin 11 6. Josh Grant 5 Justin Hill 8 7. Cole Seely 4 Shane McElrath 8 8. Cooper Webb 3 Alex Martin 7 9. Justin Bogle 3 Dylan Ferrandis 7 10. Dean Wilson 3 Austin Forkner 7 11. Martin Davalos 3 Jordon Smith 5 12. Ken Roczen 2 Martin Davalos 2 13. Jeffrey Herlings 2 Colt Nichols 2 14. Chad Reed 1 Mitchell Oldenburg 2 15. Broc Tickle 1 RJ Hampshire 2 16. Jeremy Martin 1 Christian Craig 1 17. Dean Ferris 1 Mitchell Harrison 1 18.



Justin Cooper 1

Main Event + Moto Podiums (Manufacturer)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. KTM 57 Kawasaki 38 2. Kawasaki 32 Yamaha 25 3. Husqvarna 18 Husqvarna 24 4. Honda 7 KTM 22 5. Yamaha 5 Honda 14 6. Suzuki 4





Main Event + Moto Podiums (Drink)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Red Bull 43 Rockstar Energy 49 2. Monster Energy 36 Monster Energy 38 3. Rockstar Energy 18 Red Bull 22 4. doc 3



5. + Red Elixir 2





Main Event + Moto Podiums (Goggle)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Oakley 45 100% 40 2. 100% 36 Scott 38 3. Scott 17 Dragon 24 4. Dragon 15 Oakley 22 5. Von Zipper 5



6. Spy 4



7. EKS Brand 1





Main Event + Moto Podiums (Helmet)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Airoh 43 Bell 63 2. Bell 30 Airoh 24 3. Fox 17 Troy Lee Designs 22 4. Fly Racing 16 6D 14 5. Shoei 8



6. Arai 4



7. Troy Lee Designs 4



8. 6D 1









Main Event + Moto Podiums (Gear)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Thor 41 Fox 38 2. Alpinestars 29 Thor 25 3. Fly Racing 24 Fly Racing 24 4. Fox 16 Troy Lee Designs 22 5. Troy Lee Designs 4 Alias 14 6. Answer Racing 3



7. O'Neal 3



8. Shift Racing 2



9. Vexea 1



10. Alias 1





Main Event + Moto Podiums (Boot)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Alpinestars 105 Alpinestars 63 2. Fox 17 Fox 38 3. TCX 1 Gaerne 22

Main Event + Moto Wins (Rider)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Eli Tomac 18 Zach Osborne 14 2. Marvin Musquin 9 Joey Savatgy 5 3. Jason Anderson 3 Jeremy Martin 4 4. Ryan Dungey 3 Justin Hill 4 5. Justin Bogle 2 Aaron Plessinger 3 6. Ken Roczen 2 Adam Cianciarulo 3 7. Blake Baggett 2 Shane McElrath 3 8. Jeffrey Herlings 2 Dylan Ferrandis 2 9.



Jordon Smith 2 10.



Alex Martin 1

Main Event + Moto Wins (Manufacturer)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Kawasaki 18 Husqvarna 14 2. KTM 16 Kawasaki 12 3. Husqvarna 3 KTM 6 4. Suzuki 2 Yamaha 5 5. Honda 2 Honda 4

Main Event + Moto Wins (Drink)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Monster Energy 18 Rockstar Energy 19 2. Red Bull 16 Monster Energy 12 3. Rockstar Energy 3 Red Bull 6 4. doc 2





Main Event + Moto Wins (Goggle Brand)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Oakley 25 Dragon 14 2. 100% 11 Scott 12 3. Dragon 3 100% 9 4. Scott 2 Oakley 6

Main Event + Moto Wins (Helmet Brand)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Bell 18 Bell 17 2. Airoh 14 Airoh 14 3. Fox 5 Troy Lee Designs 6 4. Fly Racing 2 6D 4 5. Arai 2





Main Event + Moto Wins (Gear Brand)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Alpinestars 20 Fly Racing 14 2. Thor 12 Fox 12 3. Fox 3 Troy Lee Designs 6 4. Answer 2 Thor 5 5. Shift 2 Alias 4 6. Fly Racing 2





Main Event + Moto Wins (Boot Brand)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Alpinestars 36 Alpinestars 15 2. Fox 5 Gaerne 14 3.



Fox 12

Team Stats

Supercross Podiums (Main Event)

Rank 450 # of Main Event Podiums 250 # of Main Event Podiums 1. Red Bull KTM 23 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 19 2. Monster Energy Kawasaki 13 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 14 3. Rockstar Energy Husqvarna 7 Rockstar Energy Husqvarna 9 4. Team Honda HRC 5 Yamalube Star Racing Yamaha 9 5. Monster Energy Yamaha 2 GEICO Honda 1 6. Rocky Mountain ATV/MC KTM 1



7. RCH Suzuki 1





Supercross Wins (Main Event)

Rank 450 # of Main Event Wins 250 # of Main Event Wins 1. Monster Energy Kawasaki 9 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 7 2. Red Bull KTM 5 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 5 3. Team Honda HRC 2 Rockstar Energy Husqvarna 4 4. Rockstar Energy Husqvarna 1 Yamalube Star Racing Yamaha 1

Motocross Podiums (Moto)

Rank 450 # of Moto Podiums 250 # of Moto Podiums 1. Monster Energy Kawasaki 19 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 19 2. Red Bull KTM 18 Yamalube Star Racing Yamaha 16 3. Rocky Mountain ATV/MC KTM 15 Rockstar Energy Husqvarna 16 4. Rockstar Energy Husqvarna 12 GEICO Honda 13 5. RCH Suzuki 3 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 8 6. Team Honda HRC 2



7. Monster Energy Yamaha 2



8. CDR Yamaha 1





Motocross Wins (Moto)

Rank 450 # of Moto Wins 250 # of Moto Wins 1. Monster Energy Kawasaki 9 Rockstar Energy Husqvarna 10 2. Red Bull KTM 9 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 5 3. Rockstar Energy Husqvarna 2 GEICO Honda 4 4. RCH Suzuki 2 Yamalube Star Racing Yamaha 4 5. Rocky Mountain ATV/MC KTM 2 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 1

Motocross Podiums (Overall)

Rank 450 # of Overall Podiums 250 # of Overall Podiums 1. Red Bull KTM 10 Rockstar Energy Husqvarna 11 2. Rockstar Energy Husqvarna 9 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 7 3. Monster Energy Kawasaki 8 Yamalube Star Racing Yamaha 7 4. Rocky Mountain ATV/MC KTM 6 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 6 5. RCH Suzuki 2 GEICO Honda 5 6. Team Honda HRC 1





Motocross Wins (Overall)

Rank 450 # of Overall Wins 250 # of Overall Wins 1. Red Bull KTM 5 Rockstar Energy Husqvarna 5 2. Monster Energy Kawasaki 4 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 4 3. Rocky Mountain ATV/MC KTM 2 GEICO Honda 2 4. RCH Suzuki 1 Yamalube Star Racing Yamaha 1

Combined Podiums (Moto + Main Event)

Rank 450 # of Podiums 250 # of Podiums 1. Red Bull KTM 41 Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 30 2. Monster Energy Kawasaki 32 Yamalube Star Racing Yamaha 25 3. Rockstar Energy Husqvarna 18 Rockstar Energy Husqvarna 24 4. Rocky Mountain ATV/MC KTM 16 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 22 5. Team Honda HRC 7 GEICO Honda 15 6. RCH Suzuki 4



7. Monster Energy Yamaha 4



8. CDR Yamaha 1





Combined Wins (Moto + Main Event)

Rank 450 # of Wins 250 # of Wins 1. Monster Energy Kawasaki 18 Rockstar Energy Husqvarna 14 2. Red Bull KTM 14 Monster Energy Kawasaki 12 3. Rockstar Energy Husqvarna 3 Troy Lee Designs/Red Bull KTM 6 4. RCH Suzuki 2 Yamalube Star Racing Yamaha 5 5. Rocky Mountain ATV/MC KTM 2 GEICO Honda 4 6. Team Honda HRC 2





Stats by Grant Dawson

Photos by Steve Giberson