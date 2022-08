Results Sheet: 2022 Unadilla Motocross National

Check back throughout the day for all of the race results from Unadilla.

Standings:

450 Class Standings (Points)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Total 1. Eli Tomac 32 43 45 47 50 50 50 47 364 2. Chase Sexton 50 44 39 47 44 44 44 47 359 3. Jason Anderson 31 45 35 36 32 28 38 40 285 4. Ken Roczen 44 38 46 34 32 33 14 33 274 5. Christian Craig 40 32 20 28 31 33 36 31 251 6. Ryan Dungey 32 29 28 33 31 32 33 18 236 7. Justin Barcia 25 21 28 32 33 20 31 29 219 8. Aaron Plessinger 26 25 21 18 25 34 28 21 198 9. Joey Savatgy 0 22 25 29 31 17 17 28 170 10. Shane McElrath 24 16 25 20 17 17 21 18 157 11. Garrett Marchbanks 21 21 22 22 16 7 15 6 130 12. Benny Bloss 14 9 0 18 17 22 23 24 127 13. Alex Martin 14 17 8 16 12 15 16 20 118 14. Marshal Weltin 3 11 14 12 20 4 13 19 96 15. Antonio Cairoli 26 29 34 18 0 0 DNS DNS 89 16. Brandon Hartranft 5 9 14 18 16 8 16 3 89 17. Fredrik Noren 17 18 0 0 0 0 14 17 66 18. Max Anstie 0 0 0 0 0 32 13 0 56 19. Chris Canning 0 0 0 5 8 18 0 0 32 20. Justin Rodbell 0 0 1 10 10 2 0 4 27

450 Class Standings (Position)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Total 1. Eli Tomac 7-4 4-1 1-3 2-1 1-1 1-1 1-1 1-2 364 2. Chase Sexton 1-1 2-2 4-2 1-2 2-2 2-2 2-2 2-1 359 3. Jason Anderson 4-8 1-3 3-6 3-5 7-4 8-6 3-4 3-3 285 4. Ken Roczen 2-2 3-4 2-1 7-3 4-7 6-5 16-12 4-6 274 5. Christian Craig 3-3 5-5 10-12 8-6 5-6 3-8 5-3 6-5 251 6. Ryan Dungey 5-5 6-7 7-7 6-4 6-5 4-7 4-6 38-4 236 7. Justin Barcia 8-9 10-11 6-8 4-7 8-3 13-9 6-5 5-8 219 8. Aaron Plessinger 6-10 9-8 11-10 9-15 9-8 7-3 7-7 8-13 198 9. Joey Savatgy DNS-DNS 11-9 8-9 5-8 3-9 9-16 17-8 7-7 170 10. Shane McElrath 11-7 12-14 12-5 13-9 14-11 11-15 10-11 14-10 157 11. Garrett Marchbanks 9-12 8-13 9-11 10-10 16-10 14-39 18-9 35-15 130 12. Benny Bloss 13-15 17-16 40-DNS 11-13 11-14 10-10 9-10 9-9 127 13. Alex Martin 15-13 13-12 13-32 15-11 15-15 16-11 12-14 10-12 118 14. Marshal Weltin 38-18 16-15 15-13 16-14 10-12 26-17 14-15 12-11 96 15. Antonio Cairoli 10-6 7-6 5-4 40-39 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 89 16. Brandon Hartranft 16-33 15-18 14-14 12-12 13-13 28-13 13-13 37-18 89 17. Fredrik Noren 14-11 14-10 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 11-17 11-14 66 18. Max Anstie DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 37-DNS 5-5 8-33 DNS-DNS 45 19. Chris Canning DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 20-17 13-38 12-12 DNS-DNS DNS-DNS 32 20. Justin Rodbell 27-21 20-27 16-16 14-18 40-21 24-19 39-25 17-21 27

250 Class Standings (Points)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Total 1. Jett Lawrence 50 45 44 47 25 50 50 44 355 2. Hunter Lawrence 44 40 43 47 44 28 38 43 327 3. Jo Shimoda 38 34 29 36 45 44 42 40 306 4. Justin Cooper 18 42 40 33 26 38 35 43 275 5. Seth Hammaker 29 26 22 33 22 19 27 29 207 6. RJ Hampshire 32 5 0 28 33 34 34 28 194 7. Maximus Vohland 20 30 13 27 20 19 33 30 192 8. Levi Kitchen 29 30 41 15 21 31 22 0 180 9. Michael Mosiman 30 25 26 34 33 27 12 0 169 10. Stilez Robertson 21 24 29 20 36 28 11 0 169 11. Nathanael Thrasher 13 14 13 22 25 21 14 22 144 12. Pierce Brown 28 11 19 22 0 16 21 27 144 13. Nicholas Romano 12 23 20 15 14 17 2 0 103 14. Derek Kelley 9 19 18 8 7 2 16 17 96 15. Joshua Varize 13 14 16 12 4 6 13 22 93 16. Jalek Swoll 0 12 0 0 8 20 12 21 73 17. Matthew Leblanc 5 12 23 15 4 5 0 0 64 18. Ty Masterpool 0 0 0 0 26 17 10 0 53 19. Derek Drake 6 9 11 4 0 0 6 13 49 20. Carson Mumford 0 0 0 0 16 0 16 14 46

250 Class standings (Position)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Total 1. Jett Lawrence 1-1 3-1 2-2 2-1 35-1 1-1 1-1 2-2 355 2. Hunter Lawrence 2-2 4-2 4-1 1-2 2-2 6-8 2-5 1-4 327 3. Jo Shimoda 4-3 5-4 7-6 3-5 1-3 2-3 3-2 3-3 306 4. Justin Cooper 11-13 2-3 3-3 8-3 7-9 3-4 6-3 4-1 275 5. Seth Hammaker 8-5 8-8 5-15 4-6 5-15 11-12 8-7 5-8 207 6. RJ Hampshire 3-9 16-DNS DNS-DNS 7-7 4-6 4-5 5-4 8-6 194 7. Maximus Vohland 12-10 7-5 40-8 6-9 11-11 9-14 4-6 7-5 192 8. Levi Kitchen 5-8 6-6 1-5 15-12 9-4 8-2 DNS-DNS DNS-DNS 180 9. Michael Mosiman 9-4 1-39 13-4 5-4 6-10 5-9 40-DNS DNS-DNS 169 10. Siltez Robertson 10-11 11-7 6-7 14-8 3-5 7-7 10-39 DNS-DNS 169 11. Nathanael Thrasher 17-12 14-14 8-40 9-11 10-7 15-6 7-30 13-7 144 12. Pierce Brown 7-7 39-10 10-11 12-10 36-36 13-13 12-9 6-9 144 13. Nicholas Romano 16-14 10-9 9-13 13-14 12-16 10-15 19-35 DNS-DNS 103 14. Derek Kelley 14-19 12-11 14-10 22-13 18-17 19-27 14-12 12-13 96 15. Joshua Varize 13-16 15-13 12-14 16-24 17-25 17-19 18-11 10-10 93 16. Jalek Swoll 40-DNS 9-40 36-DNS DNS-DNS 20-14 12-10 9-38 9-12 73 17. Matthew Leblanc 20-17 18-12 10-9 12-15 19-19 16-38 DNS-DNS DNS-DNS 64 18. Ty Masterpool 24-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 8-8 14-11 11-36 DNS-DNS 53 19. Derek Drake 15-24 13-20 15-16 17-23 33-DNS DNS-DNS 15-26 15-14 49 20. Carson Mumford DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 13-13 DNS-DNS 16-10 11-17 46

Timed Qualifying Results:

450 Combined

250 Combined

450 Group B Qualifying Session 2

450 Group A Qualifying Session 2

250 Group A Qualifying Session 2

250 Group B Qualifying Session 2

450 Group B Qualifying Session 1

450 Group A Qualifying Session 1

250 Group A Qualifying Session 1

250 Group B Qualifying Session 1