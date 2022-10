Results Sheet: 2022 Cardiff World Supercross

Check out the latest results from the first round of World Supercross.

WSX Timed Qualifying Combined

1st. #3 Eli Tomac (USA) Monster Energy Yamaha Star Racing 46.985

2nd. #94 Ken Roczen (GER) Honda Genuine Honda 47.250

3rd. #17 Joey Savatgy (USA) Rick Ware Racing Kawasaki 47.498

4th. #19 Vince Friese (USA) MotoConcepts Honda 47.607

5th. #18 Luke Clout (AUS) Monster Energy CDR Yamaha 47.639

6th. #15 Dean Wilson (UK) Honda Genuine Honda 47.782

7th. #10 Justin Brayton (USA) MotoConcepts Honda 47.846

8th. #75 Josh Hill (USA) Monster Energy CDR Yamaha 47.864

9th. #85 Cedric Soubeyras (FRA) Bud Racing Kawasaki 48.100

10th. #33 Josh Grant (USA) MDK Motorsport Honda 48.410

11th. #78 Cade Clason(USA) Club MX FXR Yamaha 48.477

12th. #61 Freddie Noren (SWE) PMG Suzuki 48.844

13th. #65 Grant Harlan (USA) Club MX FXR Yamaha 48.856

14th. #945 Anthony Bourdon (FRA) GSM Dafy Yamaha 49.004

15th. #911 Jordi Tixier (FRA) Honda NILS 49.076

16th. #26 Thomas Ramette (FRA) GSM Dafy Yamaha 49.090

17th. #14 Ryan Breece (USA) Rick Ware Racing Yamaha 49.258

18th. #941 Angelo Pellegrini (ITA) Honda NILS 49.820

19th. #60 Justin Starling (USA) PMG Suzuki 50.020

20th. #22 Chad Reed (AUS) MDK Motorsport KTM 50.113

21st. #137 Adrien Escoffier (FRA) Bud Racing Kawasaki 50.543

22nd. #155 Jack BRUNELL (UK) GasGas 52.048

SX2 Timed Qualifying Combined

1st. #79 Derek Drake (USA) MDK Motorsport KTM 48.152

2nd. #19 Aaron Tanti (AUS) Monster Energy CDR Yamaha 48.273

3rd. #12 Shane McElrath (USA) Rick Ware Racing Yamaha 48.351

4th. #48 Mitch Oldenburg (USA) MotoConcepts Honda 48.393

5th. #891 Justin Bogle (USA) MDK Motorsport KTM 48.445

6th. #910 Carson Brown (USA) GSM Dafy Yamaha 48.456

7th. #99 Max Anstie (UK) Honda Genuine Honda 48.476

8th. #401 Jace Owen (USA) ClubMX FXR Yamaha 48.564

9th. #200 Cole Seely (USA) MotoConcepts Honda 48.567

10th. #66 Chris Blose (USA) Bud Racing Kawasaki 48.580

11th. #141 Maxime Desprey (FRA) GSM Dafy Yamaha 48.862

12th. #102 Matt Moss (AUS) Bud Racing Kawasaki 49.330

13th. #20 Wilson Todd (AUS) Honda Genuine Honda 49.346

14th. #40 Dilan Schwartz (USA) PMG Suzuki 49.604

15th. #715 Phil Nicoletti (USA) ClubMX FXR Yamaha 49.624

16th. #773 Thomas Do (FRA) Honda NILS Honda 49.693

17th. #41 Derek Kelley (USA) PMG Suzuki 49.719

18th. #11 Kyle Chisholm (USA) Monster Energy CDR Yamaha 50.012

19th. #45 Henry Miller (USA) Rick Ware Racing Yamaha 50.313

20th. #53 Dylan Walsh (UK) REVO Kawasaki 50.378

21st. #384 Lorenzo Camporese (ITA) Honda NILS 50.420

22nd. #275 Dylan Woodcock (UK) SR75 Suzuki 51.434

WSX Timed Qualifying (Sheets)

SX2 Timed Qualifying (Sheets)