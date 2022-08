Results Sheet: 2022 Budds Creek Motocross National

Check back throughout the day for all of the results from Budds Creek.

Standings:

450 Class Standings (Points)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Budds Creek Total 1. Chase Sexton 50 44 39 47 44 44 44 47 50 409 2. Eli Tomac 32 43 45 47 50 50 50 47 44 408 3. Jason Anderson 31 45 35 36 32 28 38 40 40 325 4. Ken Roczen 44 38 46 34 32 33 14 33 30 304 5. Christian Craig 40 32 20 28 31 33 36 31 22 273 6. Ryan Dungey 32 29 28 33 31 32 33 18 28 264 7. Justin Barcia 25 21 28 32 33 20 31 29 27 246 8. Aaron Plessinger 26 25 21 18 25 34 28 21 32 230 9. Joey Savatgy 0 22 25 29 31 17 17 28 25 195 10. Shane McElrath 24 16 25 20 17 17 21 18 8 165 11. Garrett Marchbanks 21 21 22 22 16 7 15 6 17 147 12. Alex Martin 14 17 8 16 12 15 16 20 18 136 13. Benny Bloss 14 9 0 18 17 22 23 24 0 127 14. Marshal Weltin 3 11 14 12 20 4 13 19 6 102 15. Antonio Cairoli 26 29 34 18 0 0 0 0 0 89 16. Brandon Hartranft 5 9 14 18 16 8 16 3 0 89 17. Fredrik Noren 17 18 0 0 0 0 14 17 18 82 18. Max Anstie 0 0 0 0 0 32 13 0 0 45 19. Chris Canning 0 0 0 5 8 18 0 0 6 38 20. Josh Gilbert 16 0 3 0 0 0 0 0 15 34

450 Class Standings (Position)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Budds Creek Total 1. Chase Sexton 1-1 2-2 4-2 1-2 2-2 2-2 2-2 2-1 1-1 409 2. Eli Tomac 7-4 4-1 1-3 2-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-2 408 3. Jason Anderson 4-8 1-3 3-6 3-5 7-4 8-6 3-4 3-3 3-3 325 4. Ken Roczen 2-2 3-4 2-1 7-3 4-7 6-5 16-12 4-6 5-7 304 5. Christian Craig 3-3 5-5 10-12 8-6 5-6 3-8 5-3 6-5 11-9 273 6. Ryan Dungey 5-5 6-7 7-7 6-4 6-5 4-7 4-6 38-4 6-6 264 7. Justin Barcia 8-9 10-11 6-8 4-7 8-3 13-9 6-5 5-8 10-5 246 8. Aaron Plessinger 6-10 9-8 11-10 9-15 9-8 7-3 7-7 8-13 7-4 230 9. Joey Savatgy DNS-DNS 11-9 8-9 5-8 3-9 9-16 17-8 7-7 9-8 195 10. Shane McElrath 11-7 12-14 12-5 13-9 14-11 11-15 10-11 14-10 16-18 165 11. Garrett Marchbanks 9-12 8-13 9-11 10-10 16-10 14-39 18-9 35-15 8-17 147 12. Alex Martin 15-13 13-12 13-32 15-11 15-15 16-11 12-14 10-12 13-11 136 13. Benny Bloss 13-15 17-16 40-DNS 11-13 11-14 10-10 9-10 9-9 39-38 127 14. Marshal Weltin 38-18 16-15 15-13 16-14 10-12 26-17 14-15 12-11 38-15 102 15. Antonio Cairoli 10-6 7-6 5-4 40-39 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 89 16. Brandon Hartranft 16-33 15-18 14-14 12-12 13-13 28-13 13-13 37-18 DNS-DNS 89 17. Fredrik Noren 14-11 14-10 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 11-17 11-14 12-14 82 18. Max Anstie DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 37-DNS 5-5 8-33 DNS-DNS DNS-DNS 45 19. Chris Canning DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 20-17 13-38 12-12 DNS-DNS DNS-DNS 17-19 38 20. Josh Gilbert 12-14 40-39 18-20 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 15-12 34

250 Class Standings (Points)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Budds Creek Total 1. Jett Lawrence 50 45 44 47 25 50 50 44 36 391 2. Hunter Lawrence 44 40 43 47 44 28 38 43 38 365 3. Jo Shimoda 38 34 29 36 45 44 42 40 45 351 4. Justin Cooper 18 42 40 33 26 38 35 43 41 316 5. RJ Hampshire 32 5 0 28 33 34 34 28 33 227 6. Maximus Vohland 20 30 13 27 20 19 33 30 30 222 7. Seth Hammaker 29 26 22 33 22 19 27 29 0 207 8. Levi Kitchen 29 30 41 15 21 31 22 0 0 180 9. Michael Mosiman 30 25 26 34 33 27 12 0 0 169 10. Stilez Robertson 21 24 29 20 36 28 11 0 0 169 11. Nathanael Thrasher 13 14 13 22 25 21 14 22 25 169 12. Pierce Brown 28 11 19 22 0 16 21 27 23 167 13. Nicholas Romano 12 23 20 15 14 17 2 0 30 133 14. Derek Kelley 9 19 18 8 7 2 16 17 17 113 15. Joshua Varize 13 14 16 12 4 6 13 22 13 106 16. Jalek Swoll 0 12 0 0 8 20 12 21 19 92 17. Matthew Leblanc 5 12 23 15 4 5 0 0 0 64 18. Derek Drake 6 9 11 4 0 0 6 13 12 61 19. Ty Masterpool 0 0 0 0 26 17 10 0 0 53 20. Preston Kilroy 0 0 2 3 5 1 12 15 13 51

250 Class Standings (Position)

Position Name Fox Raceway 1 Hangtown Thunder Valley High Point RedBud Southwick Spring Creek Washougal Unadilla Budds Creek Total 1. Jett Lawrence 1-1 3-1 2-2 2-1 35-1 1-1 1-1 2-2 7-2 391 2. Hunter Lawrence 2-2 4-2 4-1 1-2 2-2 6-8 2-5 1-4 2-5 365 3. Jo Shimoda 4-3 5-4 7-6 3-5 1-3 2-3 3-2 3-3 1-3 351 4. Justin Cooper 11-13 2-3 3-3 8-3 7-9 3-4 6-3 4-1 5-1 316 5. RJ Hampshire 3-9 16-DNS DNS-DNS 7-7 4-6 4-5 5-4 8-6 3-8 227 6. Maximus Vohland 12-10 7-5 40-8 6-9 11-11 9-14 4-6 7-5 6-6 222 7. Seth Hammaker 8-5 8-8 5-15 4-6 5-15 11-12 8-7 5-8 37-DNS 207 8. Levi Kitchen 5-8 6-6 1-5 15-12 9-4 8-2 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 180 9. Michael Mosiman 9-4 1-39 13-4 5-4 6-10 5-9 40-DNS DNS-DNS DNS-DNS 169 10. Stilez Robertson 10-11 11-7 6-7 14-8 3-5 7-7 10-39 DNS-DNS DNS-DNS 169 11. Nathanael Thrasher 17-12 14-14 8-40 9-11 10-7 15-6 7-30 13-7 10-7 169 12. Pierce Brown 7-7 39-10 10-11 12-10 36-36 13-13 12-9 6-9 9-10 167 13. Nicholas Romano 16-14 10-9 9-13 13-14 12-16 10-15 19-35 DNS-DNS 4-9 133 14. Derek Kelley 14-19 12-11 14-10 22-13 18-17 19-27 14-12 12-13 13-12 113 15. Joshua Varize 13-16 15-13 12-14 16-24 17-25 17-19 18-11 10-10 16-13 106 16. Jalek Swoll 40-DNS 9-40 36-DNS DNS-DNS 20-14 12-10 9-38 9-12 12-11 92 17. Matthew Leblanc 20-17 18-12 10-9 12-15 19-19 16-38 DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 64 18. Derek Drake 15-24 13-20 15-16 17-23 33-DNS DNS-DNS 15-26 15-14 14-16 61 19. Ty Masterpool 24-DNS DNS-DNS DNS-DNS DNS-DNS 8-8 14-11 11-36 DNS-DNS DNS-DNS 53 20. Preston Kilroy DNS-DNS DNS-DNS 21-19 18-22 16-22 20-35 17-13 16-11 15-14 51

Moto Results:

450 Moto 1

1. Eli Tomac

2. Jason Anderson

3. Ken Roczen

4. Ryan Dungey

5. Christian Craig

6. Dylan Ferrandis

7. Chase Sexton

8. Justin Barcia

9. Joey Savatgy

10. Aaron Plessinger

11. Benny Bloss

12. Malcolm Stewart

13. Garrett Marchbanks

14. Alex Martin

15. Justin Rodbell

16. Fredrik Noren

17. Shane McElrath

18. Dean Wilson

19. Antonio Cairoli

20. Jerry Robin

21. Jeremy Hand

22. Chris Canning

23. Jeremy Smith

24. Henry Miller

25. Cullin Park

26. Jacob Runkles

27. Bryson Gardner

28. Scott Meshey

29. Grant Harlan

30. Kevin Moranz

31. Ricci Randanella

32. Tanner Ward

33. Tristan Lane

34. Rob Windt

35. Matthew Burkeen

36. Vincent Luhovey

37. Jackson Gray

38. Josh Gilbert

39. Jeffrey Walker

40. Marshal Weltin

250 Moto 1

1. RJ Hampshire

2. Jett Lawrence

3. Jo Shimoda

4. Michael Mosiman

5. Maximus Vohland

6. Guillem Farres

7. Nathanael Thrasher

8. Hunter Lawrence

9. Justin Cooper

10. Cameron McAdoo

11. Joshua Varize

12. Preston Kilroy

13. Derek Drake

14. Carson Mumford

15. Derek Kelley

16. Tyler Stepek

17. Marcus Phelps

18. Chandler Baker

19. Zack Williams

20. Dilan Schwartz

21. Max Miller

22. James Harrington

23. Jalek Swoll

24. Garrett Hoffman

25. Chrstopher Prebula

26. Luca Marsalisi

27. Jorgen Talviku

28. Hunter Cross

29. Thomas Welch

30. Maxwell Sanford

31. Gage Stine

32. Chase Yentzer

33. Lawrence Fortin III

34. Tyson Johnson

35. Brandon Ray

36. Slade Smith

37. Noah Willbrandt

38. Cole Jones

39. Jack Rogers

40. Pierce Brown

Timed Qualifying Results:

450 Combined

250 Combined

450 Group B Qualifying Session 2

450 Group A Qualifying Session 2

250 Group A Qualifying Session 2

250 Group B Qualifying Session 2

450 Group B Qualifying Session 1

450 Group A Qualifying Session 1

250 Group A Qualifying Session 1

250 Group B Qualifying Session 1