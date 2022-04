Results Sheet: 2022 Atlanta Supercross

Check back throughout the day for all of the qualifying and race results from Atlanta.

Standings:

450 Standings (Points)

Position Name A1 Oakland San Diego A2 Glendale A3 Minn Arlington Daytona Detroit Indy Seattle STL ATL Total 1. Eli Tomac 17 19 23 26 26 23 17 26 26 26 26 26 21 302 2. Jason Anderson 13 26 15 23 19 26 26 23 14 2 17 23 19 246 3. Justin Barcia 21 21 14 16 17 21 18 17 18 21 20 18 18 240 4. Malcolm Stewart 16 18 18 18 23 19 19 18 15 23 15 19 14 235 5. Marvin Musquin 19 15 13 17 16 18 21 9 17 19 21 21 26 232 6. Cooper Webb 23 16 19 15 15 15 23 21 23 3 18 17 DNS 208 7. Chase Sexton 18 14 26 21 21 16 7 19 21 1 19 DNS 23 206 8. Dean Wilson 11 13 9 14 14 11 12 13 13 9 16 16 1 152 9. Dylan Ferrandis 7 17 21 19 11 17 10 16 19 4 DNS DNS DNS 141 10. Ken Roczen 26 10 16 10 18 12 15 10 16 DNS DNS DNS DNS 133 11. Brandon Hartranft 6 7 8 11 8 8 10 11 6 14 8 13 15 125 12. Justin Brayton 10 DNS 12 2 9 13 13 15 7 18 DNS DNS 17 116 13. Shane McElrath 5 9 10 13 13 9 3 14 9 16 DNS DNS DNS 101 14. Justin Bogle 0 1 0 9 7 6 6 4 12 15 10 15 13 98 15. Aaron Plessinger 14 23 17 1 12 14 16 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 97 16. Vince Friese DNS DNS DNS DNS DNS DNS 11 12 11 17 14 DNS 16 81 17. Kyle Chisholm DNS 5 6 7 6 7 8 8 10 DNS DNS 12 DNS 69 18. Justin Starling 2 4 0 DNS DNS 5 2 5 3 11 12 11 10 65 19. Cade Clason 4 DNS 0 DNS 2 2 5 3 4 13 11 8 12 64 20. Alex Martin DNS 6 3 6 5 0 9 7 2 10 3 9 2 62

450 Standings (Position)

Position Name A1 Oakland San Diego A2 Glendale A3 Minn Arlington Daytona Detroit Indy Seattle STL ATL Total 1. Eli Tomac 6 4 2 1 1 2 6 1 1 1 1 1 3 302 2. Jason Anderson 10 1 8 2 4 1 1 2 9 21 6 2 4 246 3. Justin Barcia 3 3 9 7 6 3 5 6 5 3 2 5 5 240 4. Malcolm Stewart 7 5 5 5 2 4 4 5 8 2 8 4 9 235 5. Marvin Musquin 4 8 10 6 7 5 3 14 6 4 3 3 1 232 6. Cooper Webb 2 7 4 8 8 8 2 3 2 20 5 6 DNS 208 7. Chase Sexton 5 9 1 3 3 7 16 4 3 22 4 DNS 2 206 8. Dean Wilson 12 10 14 9 9 12 11 10 10 14 7 7 22 152 9. Dylan Ferrandis 16 6 3 4 12 6 9 7 4 19 DNS DNS DNS 141 10. Ken Roczen 1 13 7 13 5 11 8 13 7 DNS DNS DNS DNS 133 11. Brandon Hartranft 17 16 15 12 15 15 13 12 17 9 15 10 8 125 12. Justin Brayton 13 DNS 11 21 14 10 10 8 16 5 DNS DNS 6 116 13. Shane McElrath 18 14 13 10 10 14 20 9 14 7 DNS DNS DNS 101 14. Justin Bogle DNS 22 DNS 14 16 17 17 19 11 8 13 8 10 98 15. Aaron Plessinger 9 2 6 22 11 9 7 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 97 16. Vince Friese DNS DNS DNS DNS DNS DNS 12 11 12 6 9 DNS 7 81 17. Kyle Chisholm DNS 18 17 16 17 16 15 15 13 DNS DNS 11 DNS 69 18. Justin Starling 21 19 DNS DNS DNS 18 21 18 20 12 11 12 13 65 19. Cade Clason 19 DNS DNS DNS 21 21 18 20 19 10 12 15 11 64 20. Alex Martin DNS 17 20 17 18 DNS 14 16 21 13 20 14 21 62

250 West Standings (Points)

Position Name A1 Oakland San Diego A2 Glendale A3 Seattle ATL Total 1. Christian Craig 26 26 21 26 23 26 23 171 2. Hunter Lawrence 21 23 23 21 26 5 26 145 3. Michael Mosiman 17 19 26 23 14 21 21 141 4. Vince Friese 18 17 19 4 18 23 18 117 5. Jo Shimoda 16 16 18 16 21 0 19 106 6. Nate Thrasher 11 18 15 19 16 3 12 94 7. Robbie Wageman 15 13 9 14 13 16 14 94 8. Garrett Marchbanks 19 15 1 DNS 19 19 17 90 9. Carson Brown DNS 10 13 17 15 18 10 83 10. Chris Blose 12 14 10 1 9 17 16 79 11. Jalek Swoll DNS DNS 16 18 17 2 15 68 12. Carson Mumford 13 9 17 15 1 DNS 11 66 13. Derek Kelley 2 DNS 11 13 12 15 13 66 14. Cole Thompson 9 11 14 11 5 DNS DNS 50 15. Dominique Thury 14 3 DNS 8 7 8 9 49 16. Seth Hammaker 23 21 DNS DNS DNS DNS DNS 44 17. Dylan Walsh 6 0 12 12 11 DNS DNS 41 18. Logan Karnow 5 6 DNS 9 6 14 DNS 40 19. Ryan Surratt 7 7 8 0 DNS 13 5 40 20. Mitchell Harrison 10 DNS DNS 10 10 1 8 39

250 West Standings (Position)

Position Name A1 Oakland San Diego A2 Glendale A3 Seattle ATL Total 1. Christian Craig 1 1 3 1 2 1 2 171 2. Hunter Lawrence 3 2 2 3 1 18 1 145 3. Michael Mosiman 6 4 1 2 9 3 3 141 4. Vince Friese 5 6 4 19 5 2 5 117 5. Jo Shimoda 7 7 5 7 3 DNS 4 106 6. Nate Thrasher 12 5 8 4 7 20 11 94 7. Robbie Wageman 8 10 14 9 10 7 9 94 8. Garrett Marchbanks 4 8 22 DNS 4 4 6 90 9. Carson Brown DNS 13 10 6 8 5 13 83 10. Chris Blose 11 9 13 22 14 6 7 79 11. Jalek Swoll DNS DNS 7 5 6 21 8 68 12. Carson Mumford 10 14 6 8 22 DNS 12 66 13. Derek Kelley 21 DNS 12 10 11 8 10 66 14. Cole Thompson 14 12 9 12 18 DNS DNS 50 15. Dominique Thury 9 20 DNS 15 16 15 14 49 16. Seth Hammaker 2 3 DNS DNS DNS DNS DNS 44 17. Dylan Walsh 17 DNS 11 11 12 DNS DNS 41 18. Logan Karnow 18 17 DNS 14 17 9 DNS 40 19. Ryan Surratt 16 16 15 DNS DNS 10 18 40 20. Mitchell Harrison 13 DNS DNS 13 13 22 15 39

250 East Standings (Points)

Position Name Minn Arlington Daytona Detroit Indy STL ATL Total 1. Jett Lawrence 26 21 26 26 26 23 148 2. Cameron McAdoo 21 26 21 23 23 DNS 114 3. RJ Hampshire 18 7 16 18 21 26 107 4. Jordon Smith 10 18 17 18 15 17 95 5. Pierce Brown 17 11 19 21 19 7 94 6. Enzo Lopes 15 17 18 14 17 11 92 7. Mitchell Oldenburg DNS 19 14 17 18 21 89 8. Phillip Nicoletti 13 14 15 16 0 18 76 9. Jace Owen 8 12 12 9 14 16 71 10. Stilez Robertson 16 13 23 15 DNS DNS 67 11. Joshua Varize 3 8 13 13 11 15 63 12. Derek Drake 11 10 4 12 12 12 61 13. Kyle Chisholm DNS DNS DNS 11 16 19 46 14. John Short DNS 9 11 10 DNS 14 44 15. Jeremy Martin 19 21 DNS DNS DNS DNS 42 16. Henry Miller 9 6 10 8 8 DNS 41 17. Austin Forkner 23 16 DNS DNS DNS DNS 39 18. Cullin Park 8 DNS 5 4 13 DNS 30 19. Kyle Peters 4 15 1 DNS DNS 5 25 20. Marshal Weltin 5 5 0 5 10 DNS 25

250 East Standings (Position)

Position Name Minn Arlington Daytona Detroit Indy STL ATL Total 1. Jett Lawrence 1 3 1 1 1 2 148 2. Cameron McAdoo 3 1 3 2 2 DNS 114 3. RJ Hampshire 5 16 7 4 3 1 107 4. Jordon Smith 13 5 6 5 8 6 95 5. Pierce Brown 6 12 4 3 4 16 94 6. Enzo Lopes 8 6 5 9 6 12 92 7. Mitchell Oldenburg DNS 4 9 6 5 3 89 8. Phillip Nicoletti 10 9 8 7 DNS 5 76 9. Jace Owen 11 11 11 14 9 7 71 10. Stilez Robertson 7 10 2 8 DNS DNS 67 11. Joshua Varize 20 15 10 10 12 8 63 12. Derek Drake 12 13 19 11 11 11 61 13. Kyle Chisholm DNS DNS DNS 12 7 4 46 14. John Short DNS 14 12 13 DNS 8 44 15. Jeremy Martin 4 2 DNS DNS DNS DNS 42 16. Henry Miller 14 17 13 15 15 DNS 41 17. Austin Forkner 19 2 7 DNS DNS DNS 39 18. Cullin Park 15 DNS 18 19 10 DNS 30 19. Kyle Peters 19 8 22 DNS DNS 18 25 20. Marshal Weltin 18 18 DNS 18 13 DNS 25

Night Show Results:

250 East Heat Race

1. Austin Forkner

2. RJ Hampshire

3. Mitchell Oldenburg

4. Pierce Brown

5. Jett Lawrence

6. Jace Owen

7. Enzo Lopes

8. Jarrett Frye

9. Ramyller Avles

