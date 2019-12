Results Sheet: 2019 Supercross Geneva

Check back throughout the next couple of days for all of the race results from Geneva.

Night One Results:

SX1 Main Event

1. Marvin Davalos (Kawasaki)

2. Justin Barcia (Yamaha)

3. Justin Brayton (Honda)

4. Justin Hill (Honda)

5. Malcom Stewart (Honda)

6. Vince Friese (Honda)

7. Cedric Soubeyras (Husqvarna)

8. Jordi Tixier (KTM)

9. Fabien Izoird (Kawasaki)

10. Thomas Ramette (Suzuki)

11. Mike Alessi (Honda)

12. Charles Lefrancois (Suzuki)

13. Adrien Escoffier (Honda)

14. Kevin Ballanger (Yamaha)

15. Nicolas Dercourt (Suzuki)

16. Angelo Pellegrini (Honda)

17. Adam Enticknap (Suzuki)

18. Maxime Desprey (Yamaha)

SX2 Main Event

1. Joey Crown (KTM)

2. Brian Hsu (KTM)

3. Calvin Fonvieille (KTM)

4. Julien Roussaly (Husqvarna)

5. Yannis Irsuti (Yamaha)

6. Thomas Do (Suzuki)

7. Lucas Imbert (Yamaha)

8. Kilian Auberson (KTM)

9. Adrien Malaval (Yamaha)

10. Arnaud Aubin (Suzuki)

11. Germain Jamet (Yamaha)

12. Hugo Manzato (Husqvarna)

13. Hakon Fredriksen (Yamaha)

14. Lorenzo Camporese (Kawasaki)

15. Timothy Juanin (Honda)

16. Dylan Wright (Honda)

17. Xylian Ramella (KTM)

18. Melvin Regner (Kawasaki)

19. Anthony Bourdon (Honda)

SX1 LCQ

1. Charles Lefrancois

2. Nicolas Dercourt

3. Angelo Pellegrini

4. Maxime Desprey

SX2 LCQ

1. Brian Hsu

2. Germain Jamet

3. Xylian Ramella

4. Carl Ostermann

SX1 Heat 2

1. Martin Davalos

2. Justin Brayton

3. Justin Hill

4. Jordi Tixier

5. Adam Enticknap

6. Kevin Ballanger

7. Adrien Escoffier

SX1 Heat 1

1. Malcolm Stewart

2. Justin Barcia

3. Cedric Soubeyras

4. Fabien Izoird

5. Vince Friese

6. Thomas Ramette

7. Mike Alessi

SX2 Heat 2

1. Calvin Fonvieille

2. Thomas Do

3. Adrien Malaval

4. Arnaud Aubin

5. Lucas Imbert

6. Yannis Irsuti

7. Melvin Regner

SX2 Heat 1

1. Joey Crown

2. Dylan Wright

3. Hakon Fredriksen

4. Anthony Bourdon

5. Hugo Manzato

6. Kilian Auberson

7. Julien Roussaly