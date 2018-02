Results Sheet: 2018 Tampa Supercross

We're here in Tampa, Florida for round eight of the 2018 Supercross Championship! Will Eli Tomac win again? Can Zach Osborne make it two wins in a row? We'll find out very soon. Check back throughout the day for all of the qualifying and race results from Tampa.

Night Show Results:

450 Standings

1. Jason Anderson 181

2. Marvin Musquin 142

3. Blake Baggett 134

4. Justin Brayton 125

5. Weston Peick 124

6. Cole Seely 124

7. Eli Tomac 116

8. Broc Tickle 114

9. Justin Barcia 113

10. Cooper Webb 108

11. Ken Roczen 102

12. Josh Grant 83

13. Vince Friese 79

14. Dean Wilson 70

15. Malcolm Stewart 68

16. Chad Reed 57

17. Tyler Bowers 51

18. Kyle Cunningham 41

19. Ben Lamay 39

20 Jeremy Martin 36

250 Standings

1. Zach Osborne 47

2. Austin Forkner 42

3. RJ Hampshire 38

4. Colt Nichols 37

5. Jimmy Decotis 34

6. Jordon Smith 34

7. Luke Renzland 30

8. Jeremy Martin 29

9. Dylan Ferrandis 28

10. Cameron McAdoo 25

11. John Short 21

12. Nick Gaines 20

13. Martin Davalos 19

14. Kyle Peters 18

15. Sean Cantrell 17

16. Lorenzo Locurcio 15

17. Anthony Rodriguez 14

18. Challen Tennant 13

19. Cody Vanbuskirk 9

20. Chris Blose 7



450 Main Event

1. Eli Tomac (Kawasaki)

2. Marvin Musquin (KTM)

3. Jason Anderson (Husqvarna)

4. Cooper Webb (Yamaha)

5. Broc Tickle (KTM)

6. Justin Hill (Suzuki)

7. Dean Wilson (Husqvarna) 

8. Malcolm Stewart (Suzuki)

9. Blake Baggett (KTM)

10. Justin Brayton (Honda)

11. Vince Friese (Honda)

12. Weston Peick (Suzuki)

13. Kyle Chisholm (Yamaha)

14. Tyler Bowers (Kawasaki)

15. Cole Martinez (Husqvarna)

16. Kyle Cunningham (Suzuki)

17. Ben Lamay (Honda)

18. Justin Starling (Husqvarna)

19. Matthew Bisceglia (Suzuki)

20. Brandon Scharer (Yamaha)

21. Chad Reed (Husqvarna)

22. Benny Bloss (KTM)

250 Main Event

1. Austin Forkner (Kawasaki)

2. Dylan Ferrandis (Yamaha)

3. Zach Osborne (Husqvarna)

4. RJ Hampshire (Honda)

5. Martin Davalos (Kawasaki)

6. Jordon Smith (KTM)

7. Luke Renzland (Yamaha)

8. Cameron McAdoo (Honda)

9. Colt Nichols (Yamaha)

10. Jimmy Decotis (Suzuki)

11. Anthony Rodriguez (KTM)

12. Jeremy Martin (Honda)

13. Kyle Peters (Suzuki)

14. Nick Gaines (Yamaha)

15. John Short (Yamaha)

16. Chris Blose (Honda)

17. Challen Tennant (Yamaha)

18. Jacob Williamson (Honda)

19. Josh Osby (KTM)

20. Lorenzo Locurcio (Honda)

21. Sean Cantrell (KTM)

22. Jerry Robin (Honda)

450 LCQ

1. Chad Reed

2. Ben Lamay

3. Matthew Bisceglia

4. Brandon Scharer

250 LCQ

1. Chris Blose

2. Jacob Williamson

3. Challen Tennant

4. John Short

450 Heat 2

1. Jason Anderson

2. Eli Tomac

3. Malcolm Stewart

4. Justin Brayton

5. Broc Tickle

6. Tyler Bowers

7. Kyle Chisholm

8. Justin Starling

9. Kyle Cunningham

450 Heat 1

1. Justin Hill

2. Marvin Musquin

3. Cooper Webb

4. Weston Peick

5. Benny Bloss

6. Vince Friese

7. Blake Baggett

8. Cole Martinez

9. Dean Wilson

250 Heat 2



1. Martin Davalos

2. RJ Hampshire

3. Dylan Ferrandis

4. Jordon Smith

5. Cameron McAdoo

6. Anthony Rodriguez

7. Luke Renzland

8. Jerry Robin

9. Nick Gaines

250 Heat 1

1. Zach Osborne

2. Colt Nichols

3. Austin Forkner

4. Jimmy Decotis

5. Jeremy Martin

6. Sean Cantrell

7. Josh Osby

8. Lorenzo Locurcio

9. Kyle Peters

Qualifying Time Sheets:

Combined 450

Combined 250

450 Group C Qualifying Session 2

450 Group B Qualifying Session 2

450 Group A Qualifying Session 2

250 Group A Qualifying Session 2





250 Group B Qualifying Session 2

250 Group C Qualifying Session 2

450 Group C Qualifying Session 1

450 Group B Qualifying Session 1

450 Group A Qualifying Session 1

250 Group A Qualifying Session 1

250 Group C Qualifying Session 1

250 Group B Qualifying Session 1

450 Group C Free Practice 

450 Group B Free Practice

450 Group A Free Practice

250 Group A Free Practice

250 Group B Free Practice

250 Group C Free Practice