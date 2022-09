2022 Motocross of Nations at RedBud | Riders and Countries Entry List

With 34 teams of three lining up for the 2022 edition of the Motocross of Nations, it would be a bit helpful to have a complete list of riders, their numbers and what bikes / teams back them. Scroll below to see who's running what number and what countries are in for 2022 and which ones weren't able to make it. (Nine countries from the 2021 edition aren't racing at RedBud).

Italy

#1 Antonio Cairoli | MXGP - Red Bull KTM MXGP 450 SX-F

#2 Andrea Adamo | MX2 - SM Action GasGas MC 250

#3 Mattia Guadagnini | Open - Red Bull GasGas DeCarli Factory Racing MC 450

Netherlands

#4 Glenn Coldenhoff | MXGP - Monster Energy Yamaha WILVO MXGP YZ450F

#5 Kay De Wolf | MX2 - Nestaan Husqvarna Factory MX2 FC 250

#6 Calvin Vlaanderen | Open - Gebben Van Venrooy Yamaha YZ450F

United Kingdom

#7 Dean Wilson | MXGP - Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing FC 450

#8 Max Anstie | MX2 - Firepower Honda Racing CRF250R

#9 Tommy Searle | Open - Crendon FastTrack Honda CRF450R

Russia (Not Racing)

#10 Not Racing

#11 Not Racing

#12 Not Racing

France

#13 Dylan Ferrandis | MXGP - Monster Energy Yamaha Star Racing YZ450F

#14 Marvin Musquin | MX2 - Red Bull KTM Factory Racing 250 SX-F

#15 Maxime Renaux | Open - Monster Energy Yamaha WILVO MXGP YZ450F

Belgium

#16 Jago Geerts | MXGP - Monster Energy Yamaha Kemea MX2 YZ450F

#17 Liam Everts | MX2 - Diga Procross KTM 250 SX-F

#18 Jeremy Van Horebeek | Open - Beta SDM Corse Racing 450 RX

Estonia

#19 Tanel Leok | MXGP - Loco Leoks Husqvarna FC 450

#20 Jorgen Talviku | MX2 - SC Sporthomes Husqvarna FC 250

#21 Harri Kullas | Open - Gebben Van Venrooy Yamaha YZ450F

Switzerland

#22 Jeremy Seewer | MXGP - Monster Energy Yamaha WILVO MXGP YZ450F

#23 Valentin Guillod | MX2 - IXS Hostettler Yamaha MXGP YZ250F

#24 Kevin Bruman | Open - IXS Hostettler Yamaha MXGP YZ450F

Germany

#25 Max Nagl | MXGP - HAAS Racing Husqvarna FC 450

#26 Simon Laengenfelder | MX2 - Red Bull GasGas DeCarli Factory Racing MC 250

#27 Tom Koch | Open - KTM Kosak Racing 450 SX-F

Austria (Not Racing)

#28 (Not Racing)

#29 (Not Racing)

#30 (Not Racing)

Denmark (Not Racing)

#31 (Not Racing)

#32 (Not Racing)

#33 (Not Racing)

Finland

#34 Miro Sihvonen | MXGP - JWR / 24MX Honda Racing CRF450R

#35 Emil Weckman | MX2 - Shiptocycle Honda SR Motoblouz CRF250R

#36 Jere Haavisto | Open - Silve Racing KTM 450 SX-F

Lithuania

#37 Domantas Jazdauskas | MXGP - MBP GasGas MC 450

#38 Dovydas Karka | MX2 - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F

#39 Arminas Jasikonis | Open - Gebben Van Venrooy Yamaha YZ450F

Canada

#40 Dylan Wright | MXGP - GDR Honda CRF450R

#41 Ryder McNabb | MX2 - GDR Honda CRF250R

#42 Tyler Medaglia | Open - Callus Racing GasGas MC 450

Latvia

#43 Karlis Sabulis | MXGP - MX Moduls Husqvarna FC 450

#44 Karlis Reisulis | MX2 - Hutten Metaal Yamaha Racing YZ250F

#45 Toms Macuks | Open - KTM Latvia 450 SX-F

Spain

#46 Jorge Prado | MXGP - Red Bull GasGas DeCarli Factory Racing MC 450

#47 Guillem Farres | MX2 - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F

#48 Ruben Fernandez | MXGP - HRC Honda MXGP CRF450RW

Czech Republic (Not Racing)

#49 (Not Racing)

#50 (Not Racing)

#51 (Not Racing)

Bulgaria (Not Racing)

#52 (Not Racing)

#53 (Not Racing)

#54 (Not Racing)

Sweden

#55 Alvin Ostlund | MXGP - JK Racing Yamaha YZ450F

#56 Albin Gerhardsson | MX2 - Husqvarna FC 250

#57 Freddie Noren | Open - BBMX KTM 450 SX-F

South Africa

#58 Tristan Purdon | MXGP - Red Bull South Africa KTM 450 SX-F

#59 Camden McLellan | MX2 - TBS Conversions KTM 250 SX-F

#60 Cameron Durow | Open - Red Bull South Africa KTM 450 SX-F

Poland (Not Racing)

#61 (Not Racing)

#62 (Not Racing)

#63 (Not Racing)

Ireland

#64 Martin Barr | MXGP - Apico Husqvarna FC 450

#65 John Meara | MX2 - KTM 250 SX-F

#66 Stuart Edmunds | Open - Apico Husqvarna FC 450

Venezuela

#67 Anthony Rodriguez | MX1 - Honda Racing Brasil CRF450R

#68 Raimundo Trasolini | MX2 - KTM 250 SX-F

#69 Lorenzo Locurcio | Open - JD Gunnex KTM Racing 450 SX-F

Slovenia (Not Racing)

#70 (Not Racing)

#71 (Not Racing)

#72 (Not Racing)

Slovakia (Not Racing)

#73 (Not Racing)

#74 (Not Racing)

#75 (Not Racing)

Croatia (Not Racing)

#76 (Not Racing)

#77 (Not Racing)

#78 (Not Racing)

Portugal

#79 (Not Racing)

#80 (Not Racing)

#81 (Not Racing)

Ukraine

#82 (Not Racing)

#83 (Not Racing)

#84 (Not Racing)

Iceland

#85 Gunnlaugur Karlsson | MXGP - Husqvarna FC 450

#86 Eidur Orri Palmarsson | MX2 - Yamaha YZ250F

#87 Eythor Reynisson | Open - Yamaha YZ450F

Greece (Not Racing)

#88 (Not Racing)

#89 (Not Racing)

#90 (Not Racing)

Morocco

#91 Anwar Hachti | MXGP - KTM

#92 Saad Soulimani | MX2 - KTM

#93 Houmame Gabari | Open - Yamaha

The Following Countries / Entries Didn't Race MXoN in 2021

Norway

#94 Cornelius Toendel | MXGP - Fantic XXF450

#95 Kevin Horgmo | MX2 - F&H Kawasaki Racing KX250

#96 Haakon Osterhagen | Open - Fantic XXF450

Japan

#97 Yuki Okura | MXGP - Honda Dream HRC CRF450R

#98 Jo Shimoda | MX2 - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki KX250

#99 Kota Toriyabe | Open - Yamaha Japan YZ450F

United States of America

#101 Eli Tomac | MXGP - Monster Energy Yamaha Star Racing YZ450F

#102 Justin Cooper | MX2 - Monster Energy Star Yamaha Racing YZ250F

#103 Chase Sexton | Open - Team HRC Honda CRF450RW

Mexico

#104 Felix Lopez | MXGP - Husqvarna FC 450

#105 TreFierro | MX2 - D&D Kawasaki Mexico KX250

#106 Jorge Rubalcava | Open - Husqvarna FC 450

Guam

#107 Benny Bloss | MXGP - BBMX KTM 450 SX-F

#108 Josh Varize | MX2 - AEO Powersports KTM 250 SX-F

#109 Sean Lipanovich | Open - FXR KTM 450 SX-F

Chile

#110 Felipe Pavez | MXGP - Kawasaki KX450

#111 Hardy Munoz | MX2 - Husqvarna FC 250

#112 Ben Garib | Open - EBR Yamaha YZ450F

Australia

#113 Mitch Evans | MXGP - HRC Honda MXGP CRF450RW

#114 Hunter Lawrence | MX2 - Team HRC Honda CRF450RW

#115 Jett Lawrence | Open - Team HRC Honda CRF450RW

Phillipines

#116 Rhowell Mangosong | MXGP - Yamaha YZ450F

#117 Polini Francisco | MX2 - Husqvarna FC 250

#118 Ralph Ramento | Open - Kawasaki KX450

New Zealand

#119 Josiah Natzke | MXGP - PRMX Kawasaki KX450

#120 Brodie Connolly | MX2 - Altherm JCR Yamaha YZ250F

#121 Rhys Carter | Open - Yamaha YZ450F

Ecuador

#122 Miguel Cordovez | MXGP - KTM 450 SX-F

#123 Andres Benenaula | MX2 - Kawasaki KX250

#124 Pablo Vivanco Crespo | Open - GasGas MC 450

Honduras

#125 Cristian Fernandez | MXGP - KTM 450 SX-F

#126 Gerhard Matamoros | MX2 - KTM 250 SX-F

#127 Jose Fernandez | Open - KTM 450 SX-F

Brazil

#128 Ramyller Alves | MXGP - Power Husqvarna FC 450

#129 Enzo Lopes | MX2 - Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha YZ250F

#130 Fabio Santos | Open - Yamaha Monster Energy Geração YZ450F

Israel

#131 Erez Melman | MXGP - KTM 450 SX-F

#132 Suff Sella | MX2 - KTM 250 SX-F

#133 Ariel Dadia | Open - TM Racing 450

FIM Latin America

#134 Marco Antezana | MXGP - KTM 450 SX-F

#135 Yarod Vargas | MX2 - KTM 250 SX-F

#136 Franklin Noguera | Open - GasGas MC 450

FIM Europe

#137 Bence Pergel | MXGP - KTM 450 SX-F

#138 Julius Mikula | MX2 - KTM 250 SX-F

#139 Pavlo Kizlyak | Open - KTM 450 SX-F