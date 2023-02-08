Boyesen Boyesen

The Blake Wharton Xr200R 3

1 of 4302
(10 people)
jtlake
10/27/2023 5:01am
Bike of the Day 10/27/23
Bike of the Day 10/27/23
IMAGE 2023-03-22 19%3A26%3A15
IMAGE 2023-03-22 19%3A27%3A03
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Bike of the Day 10/27/23
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Related:
Bike of the Day
General Info
Additional Info

General Info

Model Year
1996
Model Year:
1996
Brand
Honda
Brand:
Honda
Model
Other
Model:
Other
Engine Size
Other
Engine Size:
Other
Engine Type
4-Stroke
Engine Type:
4-Stroke
Parts
Brand
Model
Additional info

Parts

Graphics
Other
Graphics: Other
Plastic
Other
Plastic: Other
Handlebar
Pro Taper
Handlebar: Pro Taper
Grips
Pro Taper
Grips: Pro Taper
Clutch Lever
Works Connection
Clutch Lever: Works Connection
Brake Lever
Works Connection
Brake Lever: Works Connection
Seat
Other
Seat: Other
Footpegs
Other
Footpegs: Other
Shifter
Other
Shifter: Other
Exhaust
Other
Exhaust: Other
Clutch
Other
Clutch: Other
Piston
Other
Piston: Other
Cam
Other
Cam: Other
Ignition
Other
Ignition: Other
Air Filter
Uni
Air Filter: Uni
Air Intake
Other
Air Intake: Other
Engine Mods
Other
Engine Mods: Other
Triple Clamps
Other
Triple Clamps: Other
Fork
Showa
Fork: Showa
Rear Shock
Showa
Rear Shock: Showa
Suspension Mods
Race Tech
Suspension Mods: Race Tech
Tires
Other
Tires: Other
Rims
Other
Rims: Other
Hubs
Other
Hubs: Other
Sprockets
Pro Taper
Sprockets: Pro Taper
Chain
Other
Chain: Other
Brakes
Other
Brakes: Other
Brake Pads
Other
Brake Pads: Other
Oils Lubes
Motul
Oils Lubes: Motul
Additional Info

STREETWISE CO FOUNDERS BLAKE WHARTON AND IORDAN LAKE ARE SUBMITTING THEIR
BUILD THAT IS IN THE STYLING OF AN XR200 IF FACTORY HONDA HAD BUILT ONE. THIS
MOTORCYCLE RESEMBLES SOMETHING THAT COULD HAVE BEEN PURCHASED BY THE
MANUFACTURER.
NOTABLE SPECIFICATIONS
• STARTING WITH THE FRAME, LOWER LINKAGE RELOCATION MOUNTS WERE CUSTOM
FABRICATED TO ASSIST WITH "MOTO-GEOMETRICS". THE COLOR CHOICE USED ON THE
FRAME WAS A CUSTOM MIX OF PEARLS OVER A BLACK BASE, PULLING INFLUENCES FROM THE MOTORCYCLE ROAD COMMUNITY.
THE POWER PLANT/ENGINE WAS CUSTOM BUILT BY MICKY DUNLAP OF "FOUR STROKE
TECH". THE ENGINE CASES WERE MILLED, STROKER CRANK, THREE-WHEELER
CYLINDER SLEEVED AND BORED TO 228CC, ALL INTERNAL PARTS WERE COATED,
OVERSIZED VALVES AND SPRINGS INCLUDING HEADWORK. THIS IS A SHORT DESCRIPTION
OF ALL THE THINGS DONE TO THIS MOTOR. WE WERE ABLE TO GAIN 15 MORE
HORSEPOWER TO THE XR200 FACTORY POWERPLANT MAKING THIS 25HP thats 14 over STOCK.
MODIFICATIONS WERE MADE TO A 1987 CR125 SWINGARM TO ALLOW FITMENT TO THE XR
FRAME AND ALSO CONVERTING FROM MODERN DISK TO DRUM BRAKES.
A HAND FABRICATED BRAKE LINE.
CONVERTED 17IN RIM TO A 19IN REAR RIM.
A ONE OFF, HAND FABRICATED EXHAUST.
FRONT AXLE AND STEERING STIM WERE MACHINED TO FIT A 1988 CR250 CARTRIDGE
FORKS.
HAND FABRICATED CONVERSION MOUNTS WERE MADE TO ALLOW DRUM BRAKES.
HAND FABRICATED OIL LINES CONFORMING WITH THE FRAME FROM THE ENGINE TO THE
OIL COOLER MOUNTED BEHIND THE FRONT VENTED NUMBER PLATE.
AN ASSORTMENT OF RETROFITTED AND MODIFIED MODERN PARTS WERE UTILIZED AS well.

Additional Info:

STREETWISE CO FOUNDERS BLAKE WHARTON AND IORDAN LAKE ARE SUBMITTING THEIR
BUILD THAT IS IN THE STYLING OF AN XR200 IF FACTORY HONDA HAD BUILT ONE. THIS
MOTORCYCLE RESEMBLES SOMETHING THAT COULD HAVE BEEN PURCHASED BY THE
MANUFACTURER.
NOTABLE SPECIFICATIONS
• STARTING WITH THE FRAME, LOWER LINKAGE RELOCATION MOUNTS WERE CUSTOM
FABRICATED TO ASSIST WITH "MOTO-GEOMETRICS". THE COLOR CHOICE USED ON THE
FRAME WAS A CUSTOM MIX OF PEARLS OVER A BLACK BASE, PULLING INFLUENCES FROM THE MOTORCYCLE ROAD COMMUNITY.
THE POWER PLANT/ENGINE WAS CUSTOM BUILT BY MICKY DUNLAP OF "FOUR STROKE
TECH". THE ENGINE CASES WERE MILLED, STROKER CRANK, THREE-WHEELER
CYLINDER SLEEVED AND BORED TO 228CC, ALL INTERNAL PARTS WERE COATED,
OVERSIZED VALVES AND SPRINGS INCLUDING HEADWORK. THIS IS A SHORT DESCRIPTION
OF ALL THE THINGS DONE TO THIS MOTOR. WE WERE ABLE TO GAIN 15 MORE
HORSEPOWER TO THE XR200 FACTORY POWERPLANT MAKING THIS 25HP thats 14 over STOCK.
MODIFICATIONS WERE MADE TO A 1987 CR125 SWINGARM TO ALLOW FITMENT TO THE XR
FRAME AND ALSO CONVERTING FROM MODERN DISK TO DRUM BRAKES.
A HAND FABRICATED BRAKE LINE.
CONVERTED 17IN RIM TO A 19IN REAR RIM.
A ONE OFF, HAND FABRICATED EXHAUST.
FRONT AXLE AND STEERING STIM WERE MACHINED TO FIT A 1988 CR250 CARTRIDGE
FORKS.
HAND FABRICATED CONVERSION MOUNTS WERE MADE TO ALLOW DRUM BRAKES.
HAND FABRICATED OIL LINES CONFORMING WITH THE FRAME FROM THE ENGINE TO THE
OIL COOLER MOUNTED BEHIND THE FRONT VENTED NUMBER PLATE.
AN ASSORTMENT OF RETROFITTED AND MODIFIED MODERN PARTS WERE UTILIZED AS well.
jtlake
10/27/2023 5:01am
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