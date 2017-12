2018 Anaheim 1 Supercross Provisional Entry Lists Released

These aren't the final entry lists, but at least they give us some idea of who will be lining up at A1.

450 Class

Number: Name: 2 Cooper Webb 3 Eli Tomac 4 Blake Baggett 6 Jeremy Martin 10 Justin Brayton 14 Cole Seely 15 Dean Wilson 19 Justin Bogle 21 Jason Anderson 22 Chad Reed 33 Josh Grant 34 Weston Peick 39 Kyle Cunningham 48 Henry Miller 51 Justin Barcia 55 Vince Friese 58 Matthew Bisceglia 60 Benny Bloss 69 Tyler Bowers 72 Josh Hansen 73 Brandon Scharer 80 AJ Catanzaro 84 Scott Chamion 90 Dakota Tedder 91 Alex Ray 94 Ken Roczen 120 Todd Bannister 145 Travis Smith 178 Ronnie Ford 181 Dustin Pipes 214 Vann Martin 256 James Milson 262 Connor Pearson 282 Theodore Pauli 330 Cade Autenrieth 447 Devan Raper 501 Scotty Wennerstrom 509 Alexander Nagy 523 Miles Daniele 526 Colton Aeck 542 Johnnie Buller 608 David Pulley 645 Cheyenne Harmon 722 Adam Enticknap 723 Tyler Enticknap 907 Ben Lamay 918 Michael Akaydin 976 Josh Greco 981 Austin Politelli









250 Class

Number: Name: 1 Justin Hill 11 Kyle Chisholm 17 Joey Savatgy 23 Aaron Plessinger 26 Alex Martin 28 Shane McElrath 29 Martin Davalos 30 Michell Harrison 32 Christian Craig 35 Austin Forkner 40 Chase Sexton 52 Mitchell Oldenburg 53 Bradley Taft 54 Phillip Nicoletti 62 Justin Cooper 63 Hayden Mellross 67 Justin Hoeft 68 Justin Starling 75 Noah McConahy 77 Ryan Surratt 81 Chase Marquier 92 Adam Cianciarulo 122 Chris Howell 124 Robert Fitch 137 Martin Castelo 138 Blake Lilly 141 Robbie Wageman 149 Tallinn LaFountaine 150 Austin Walton 160 Jess Pettis 170 Michael Leib 188 Gage Schehr 217 Ryan Breece 226 Dimitri Rolando 240 Bryce Stewart 246 Chance Blackburn 271 Kyle Fry 321 Bradley Lionnet 383 Casey Brennan 388 Brandon Leith 422 Philipp Klakow 424 Tyler Custer 427 Deegan Vonlossberg 448 Broc Shoemaker 497 Brock Leitner 651 Jake Hogan 715 Kele Russell 767 Mason Wharton 792 Bracken Hall 805 Carlen Gardner 820 Dalton Oxborrow 992 Jean Ramos