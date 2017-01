Vital Info: Ryan Dungey

Age: 27

Birthday: December 4th, 1989

Turned Pro: 2006

2017 Race Class: 450

Career Number: #5 (Earned in 2009)

Past National Numbers:

2009: #10

2008: #28

2007: #62

2017 Team: Red Bull KTM

Past Teams:

2016: Red Bull KTM

2015: Red Bull KTM

2014: Red Bull KTM

2013: Red Bull KTM

2012: Red Bull KTM

2011: Makita Suzuki

2010: Makita Suzuki

2009: Makita Suzuki

2008: Makita Suzuki

2007: Makita Suzuki

2006: Makita Suzuki

2017 Gear Brand: Fox

Past Gear Brands:

2016: Fox

2015: Fox

2014: Fox

2013: Fox

2012: Fox

2011: Fox

2010: Fox

2009: Fox

2008: Answer

2007: Answer

2006: Answer

Supercross Main Event Starts: 142

Supercross Main Event Wins: 43

Supercross Main Event Podiums: 105

Supercross Main Event Top 5s: 125

Supercross Main Event Top 10s: 137

Supercross Championship Titles: 4 (2009 250W, 2010 450, 2015 450, 2016 450)

Motocross Round Starts: 112

Motocross Overall Wins: 46

Motocross Overall Podiums: 91

Motocross Overall Top 5s: 99

Motocross Overall Top 10s: 104

Motocross Championship Titles: 4 (2009 250, 2010 450, 2012 450, 2015 450)

