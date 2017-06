Results Sheet: High Point

We're here in Mount Morris, Pennsylvania for round four of the 2017 Lucas Oil Pro Motocross Championship! Will the 450 class continue to surprise us? Can Zach Osborne bounce back after losing a large chunk of points at Thunder Valley? We'll find out shortly. Check back throughout the day for all of the qualifying and race results from High Point.



Final Results

Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship

Mount Morris, PA



450 Overall

1. Blake Baggett (KTM) 1-2

2. Jason Anderson (Husqvarna) 5-3

3. Broc Tickle (Suzuki) 4-4

4. Eli Tomac (Kawasaki) 12-1

5. Cooper Webb (Yamaha) 6-5

6. Josh Grant (Kawasaki) 3-11

7. Dean Ferris (Yamaha) 2-14

8. Dean Wilson (Husqvarna) 9-7

9. Justin Bogle (Suzuki) 7-9

10. Cole Seely (Honda) 10-8

11. Marvin Musquin (KTM) 16-6

12. Martin Davalos (Husqvarna) 13-10

13. Fredrik Noren (Honda) 11-12

14. Dakota Alix (KTM) 15-13

15. Ryan Sipes (Husqvarna) 14-15

16. Weston Peick (Suzuki) 8-38

17. John Short (Yamaha) 17-16

18. Ronnie Stewart (Suzuki) 18-18

19. Dakota Tedder (Kawasaki) 39-17

20. Brandon Scharer (Yamaha) 33-19

21. Josh Mosiman (Husqvarna) 20-20

22. Isaac Teasdale (KTM) 19-23

23. Zach Williams (Honda) 22-22

24. Carson Tickle (Honda) 21-24

25. Toshiki Tomita (Honda) 25-21

26. Jeremy Hand (Honda) 24-26

27. Nick Fratz-Orr (KTM) 26-28

28. Bradley Esper (Suzuki) 23-33

29. Steve Roman (Suzuki) 29-29

30. Daniel Lippman (Suzuki) 30-30

31. Samuel Redman (Kawasaki) 35-27

32. Aaron Lampi (Yamaha) 31-31

33. Max Tannenbaum (KTM) 28-34

34. Gerald Lorenz III (Yamaha) 27-37

35. Robert Piazza (Honda) 40-25

36. Theodore Pauli (Kawasaki) 34-32

37. Jacob Runkles (Yamaha) 32-36

38. Austin Wagner (Honda) 36-35

39. Christian Craig (Honda) 37-39

40. Brice Stewart (Honda) 38-40



450 Point Standings

1. Blake Baggett 155

2. Marvin Musquin 147

3. Eli Tomac 144

4. Jason Anderson 129

5. Broc Tickle 115

6. Justin Bogle 112

7. Dean Wilson 110

8. Josh Grant 106

9. Cole Seely 105

10. Cooper Webb 88

11. Weston Peick 76

12. Martin Davalos 71

13. Justin Barcia 69

14. Fredrik Noren 65

15. Dakota Alix 46

16. Christian Craig 37

17. Dean Ferris 29

18. Heath Harrison 23

19. Justin Hoeft 17

20. Brandon Scharer 15



250 Overall

1. Jeremy Martin (Honda) 2-1

2. Zach Osborne (Husqvarna) 1-2

3. Aaron Plessinger (Yamaha) 3-3

4. Dylan Ferrandis (Yamaha) 4-4

5. Alex Martin (KTM) 7-5

6. Austin Forkner (Kawasaki) 6-6

7. Joey Savatgy (Kawasaki) 8-7

8. RJ Hampshire (Honda) 9-8

9. Adam Cianciarulo (Kawasaki) 5-13

10. Mitchell Harrison (Yamaha) 10-9

11. Shane McElrath (KTM) 11-14

12. Luke Renzland (Yamaha) 15-12

13. Chase Sexton (Honda) 19-10

14. Lorenzo Locurcio (Yamaha) 18-11

15. Sean Cantrell (KTM) 14-15

16. Kyle Cunningham (Suzuki) 13-16

17. Colt Nichols (Yamaha) 12-30

18. Nick Gaines (Yamaha) 16-18

19. Justin Hill (Kawasaki) 35-17

20. Michael Mosiman (Husqvarna) 17-36

21. Bradley Taft (Yamaha) 40-19

22. Henry Miller (Yamaha) 37-20

23. Steven Clarke (KTM) 20-38

24. Stone Edler (Yamaha) 23-22

25. Cody Williams (Yamaha) 26-21

26. Nico Izzi (Yamaha) 24-23

27. Timothy Crosby (Yamaha) 22-26

28. Vann Martin (Honda) 27-35

29. Coty Schock (Honda) 31-24

30. Cody VanBukirk (KTM) 29-27

31. William Lostrom (Yamaha) 28-29

32. Jerry Robin (Yamaha) 21-39

33. Nick Schnagl (Honda) 32-32

34. Aaron Zielfelder (Honda) 30-35

35. Blake Neiehiser (KTM) 25-40

36. Johnathan Wells (Honda) 38-28

37. Mason Wharton (Kawasaki) 36-31

38. Michael Norris (Yamaha) 34-34

39. Britton Atkinson (Yamaha) 33-37

40. Blaine Silveira (Honda) 39-33



250 Point Standings

1. Zach Osborne 166

2. Jeremy Martin 148

3. Alex Martin 140

4. Joey Savatgy 120

5. Austin Forkner 119

6. Aaron Plessinger 118

7. Adam Cianciarulo 109

8. Dylan Ferrandis 100

9. Colt Nichols 98

10. Mitchell Harrison 89

11. Shane McElrath 77

12. Sean Cantrell 69

13. Michael Mosiman 64

14. Justin Hill 56

15. Nick Gaines 41

16. Lorenzo Locurcio 35

17. Luke Renzland 29

18. Kyle Cunningham 29

19. RJ Hampshire 25

20. Mitchell Oldenburg 24





Moto Timesheets:

250 Moto 2





450 Moto 2





250 Moto 1





450 Moto 1

















































Qualifying Timesheets:

450 Combined





250 Combined





250 Group B Session 2





250 Group A Session 2

450 Group A Session 2

450 Group B Session 2

250 Group B Session 1

250 Group A Session 1

450 Group A Session 1

450 Group B Session 1