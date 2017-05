Results Sheet: Glen Helen

We're in San Bernardino, California for round two of the 2017 Lucas Oil Pro Motocross Championship! Can Zach Osborne and Eli Tomac remain perfect? Will Jeremy Martin bounce back from a disappointing opening round? Check back throughout the day for all of the qualifying and moto results.

Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship

San Bernardino, CA

450 Overall

1. Marvin Musquin (KTM) 1-3

2. Jason Anderson (Husqvarna) 5-1

3. Blake Baggett (KTM) 8-2

4. Dean Wilson (Husqvarna) 6-7

5. Weston Peick (Suzuki) 9-6

6. Cole Seely (Honda) 7-8

7. Broc Tickle (Suzuki) 14-4

8. Justin Bogle (Suzuki) 12-5

9. Eli Tomac (Kawasaki) 2-19

10. Josh Grant (Kawasaki) 3-28

11. Justin Barcia (Suzuki) 13-10

12. Christian Craig (Honda) 4-29

13. Martin Davalos (Husqvarna) 16-9

14. Justin Hoeft (Yamaha) 11-14

15. Fredrik Noren (Honda) 15-11

16. Dillan Epstein (Kawasaki) 18-12

17. Cooper Webb (Yamaha) 10-34

18. Heath Harrison (Yamaha) 21-13

19. Dakota Alix (KTM) 19-15

20. Josh Mosiman (Husqvarna) 24-16

21. Toshika Tomita (Honda) 25-17

22. Cody Cooper (Honda) 17-31

23. Ronnie Stewart (Suzuki) 26-18

24. Dakota Tedder (Kawasaki) 38-20

25. Zach Bell (Honda) 20-37

26. Austin Kouba (Kawasaki) 29-22

27. Alex Ray (Yamaha) 28-25

28. Brandon Scharer (Yamaha) 23-33

29. Thales Vilardi (Husqvarna) 33-24

30. Morgan Burger (Honda) 37-23

31. KJ McKenzie (Yamaha) 34-26

32. Connor Pearson (KTM) 40-21

33. Rhys Carter (Kawasaki) 22-39

34. Bryce Stewart (Honda) 35-27

35. Deven Raper (Kawasaki) 31-32

36. Dylan Schmoke (KTM) 27-36

37. Cheyenne Harmon (Suzuki) 36-30

38. Zach Williams (Honda) 32-35

39. Dylan Merriam (Yamaha) 30-38

40. Nick Schmidt (Suzuki) 39-40



450 Point Standings

1. Marvin Musquin 89

2. Eli Tomac 74

3. Blake Baggett 63

4. Josh Grant 60

5. Dean Wilson 58

6. Jason Anderson 56

7. Cole Seely 54

8. Broc Tickle 53

9. Justin Bogle 49

10. Weston Peick 46

11. Justin Barcia 45

12. Cooper Webb 39

13. Christian Craig 37

14. Martin Davalos 31

15. Fredrik Noren 30

16. Justin Hoeft 17

17. Dakota Alix 17

18. Dillan Epstein 12

19. Heath Harrison 12

20. Cody Cooper 11



250 Overall

1. Zach Osborne (Husqvarna) 4-2

2. Jeremy Martin (Honda) 1-7

3. Dylan Ferrandis (Yamaha) 9-1

4. Adam Cianciarulo (Kawasaki) 7-3

5. Colt Nichols (Yamaha) 5-4

6. Alex Martin (KTM) 6-5

7. Aaron Plessinger (Yamaha) 3-13

8. Michael Mosiman (Husqvarna) 8-10

9. Joey Savatgy (Kawasaki) 2-29

10. Mitchell Harrison (Yamaha) 13-8

11. Shane McElrath (KTM) 12-9

12. Sean Cantrell (KTM) 10-11

13. Austin Forkner (Kawasaki) 38-6

14. Nick Gaines (Yamaha) 15-15

15. Lorenzo Locurcio (Yamaha) 17-14

16. Bradley Taft (Yamaha) 14-17

17. Jimmy DeCotis (Honda) 11=34

18. Justin Hill (Kawasaki) 40-12

19. Gustavo Souza (Honda) 20-16

20. Mark Worth (Yamaha) 18-18

21. Luke Renzland (Yamaha) 16-33

22. Jerry Robin (Yamaha) 19-19

23. Bradley Lionnet (Kawasaki) 21-20

24. Cody Williams (Yamaha) 22-22

25. Stone Edler (Yamaha) 26-21

26. Nico Izzi (Yamaha) 23-24

27. McCoy Brough (Honda) 28-23

28. Vann Martin (Honda) 27-27

29. Mason Wharton (Kawasaki) 30-25

30. Deegan Vonlossberg (Yamaha) 29-26

31. Josiah Hempen (Yamaha) 24-32

32. Cole Zitterkopf (Yamaha) 32-28

33. Joachim Falden (Yamaha) 25-35

34. Garret Ioppolo (Yamaha) 31-30

35. Cameron McAdoo (Honda) 33-31

36. Jon Ames (Yamaha) 35-36

37. Branden Leith (Kawasaki) 34-38

38. Ravis Bell (Honda) 37-37

39. Kyle Cunningham (Suzuki) 36-40

40. Mitchell Oldenburg (KTM) 39-39



250 Point Standings

1. Zach Osborne 90

2. Adam Cianciarulo 69

3. Alex Martin 67

4. Colt Nichols 65

5. Aaron Plessinger 64

6. Jeremy Martin 59

7. Joey Savatgy 50

8. Austin Forkner 47

9. Mitchell Harrison 43

10. Michael Mosiman 40

11. Sean Cantrell 40

12. Dylan Ferrandis 37

13. Shane McElrath 37

14. Justin Hill 34

15. Nick Gaines 26

16. Mitchell Oldenburg 24

17. Lorenzo Locurcio18

18. Luke Renzland 13

19. Jimmy DeCotis 11

20. Bradley Taft 11



Moto Timesheets:

450 Moto 2

250 Moto 2

450 Moto 1

250 Moto 1

































Qualifying Time Sheets:

450 Combined Times

250 Combined Times

450 Group B Session 2





450 Group A Session 2

250 Group A Session 2





450 Group B Session 1

450 Group A Session 1

250 Group A Session 1