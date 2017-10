Results Sheet: 2017 Red Bull Straight Rhythm

It's time for some straight line racing. Are you ready?

Qualifying Times:

OPEN Class

1. Marvin Musquin - 37.823

2. Broc Tickle - 38.425

3. Josh Hansen - 38.738

4. Tyler Bowers - 39.083

5. Kyle Chisholm - 39.421

6. Thomas Ramette - 39.557

7. Alex Ray - 39.692

8. Colton Haaker - 40.052

9. Cyrille Coulon - 40.139

Lites Class

1. Ryan Sipes - 39.783

2. Shane McElrath - 39.784

3. Alex Martin - 39.789

4. Enzo Lopes - 40.019

5. Sean Cantrell - 40.032

6. Josh Hill - 40.263

7. Ronnie Mac - 40.652

8. Colton Aeck - 41.576

Two-Stroke Class

1. Ryan Sipes - 39.842

2. Ryan Villopoto - 40.527

3. Gared Steinke - 40.800

4. Ronnie Mac - 41.106

5. Ryan Morais - 41.209

6. Mike Brown - 41.239

7. Mike Sleeter - 43.721

8. Tevin Tapia - 1:10.409