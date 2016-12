2017 Silly Season, Round 3

Okay, here's the second crack at silly season for 2017. Like always, some of it's real, a portion is rumored, and some of it will inevitably prove itself wrong. As always, if you've got info to add, a legit team logo, or anything to help fill in the blanks, send an email to GuyB.



You'll find a whole bunch more Twitter (T) and Instagram (I) links for riders. Oh, and feel free to follow us on Twitter, Facebook, and Instagram.

SUPERCROSS TEAMS

Monster Energy / Yamalube / Chaparral / Yamaha Financial Services / Yamaha



www.yamahamotorsports.com/racing

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 2

Cooper Webb (450)

T: @cooperwebb_2

I: @cooperwebb2 Eric Gass

Bell 100%

Thor Alpinestars 22 Chad Reed (450)

T: @CRtwotwo

I: @CRtwotwo Mike Gosselaar Fox Oakley Fox Fox

Monster Energy Kawasaki



Team Manager: Dan Fahie

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 3 Eli Tomac (450)

T: @elitomac

I: @elitomac

Brian Kranz Bell Oakley Alpinestars Alpinestars 33 Josh Grant (450)

T: @JoshGrant33

I: @joshgrant33

Travis Parry Shoei Von Zipper Fly Alpinestars

Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WP



Team Owners/Manager: Forrest Butler

Assistant Team Manager: Michael Byrne

Crew chief: JR Boyd



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 4 Blake Baggett (450)

T: @blakebaggett4

I: @blakebaggett4 Nate Alexander

Fly

Scott

Fly

Alpinestars

18 Davi Millsaps (450)

T: @DaviMillsaps

I: @davimillsaps

Hughston Steadman Fly

Scott Fly

Alpinestars

34 Benny Bloss (250 East/450 outdoors)

T: @BBloss332

I: @bbloss332 Derek Rankin Fly Scott Fly Alpinestars

Red Bull KTM



Team Manager: Roger DeCoster

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 5 Ryan Dungey (450)

T: @ryandungey

I: @ryandungey

Carlos Rivera Fox Oakley Fox Fox 25 Marvin Musquin (450)

T: @MarvinMusquin25

I: @marvinmusquin25 Frank Latham Airoh 100% Thor Alpinestars 41 Trey Canard (450)

T: @treycanard

I: @treycanard Jade Dungey Fly Scott Fly Alpinestars



GEICO Honda



T: @fchonda

I: @fchonda

GEICOHonda.com Team Manager: Mike LaRocco

Operations Manager: Darren Borcherding

R&D Director: Kristian Kibby

Technical Coordinator: Josh Wisenor

Technical Director: Andrew Hopson Team Sponsors: GEICO, Honda, AMSOIL, Alias MX, Yoshimura, 100%, Factory Connection, Pro Taper, Dunlop, Alpinestars, 6D, Hinson, D'Cor Visuals, D.I.D., Vortex Ignitions, Renegade Fuels, Matrix, HPD, TM Designworks, MotoStuff, Carbon Raptor, Mototassinari, Athena, Cycra, Mechanix Wear, Buca di Beppo, Twin Air.

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 6 Jeremy Martin (250 West)

T: @JeremyMartin6

I: @jeremymartin6 Richard Sterling

6D 100%

Alias

Alpinestars 31

RJ Hampshire (250 West)

T: @Hampshire21

I: @rjhampshire Alex Campbell

6D 100% Alias Alpinestars 48 Christian Craig (250 East)

T: @_christiancraig

I: @_christiancraig Derek Dwyer 6D 100% Alias Alpinestars 57 Jimmy Decotis (250 East)

T: @JimmyDecotis

I: @jimmydecotis Keith Clickstein 6D 100% Alias Alpinestars 486 Chase Sexton (250 East)

T: @ChaseSexton486

I: @chasesexton486 Ryan Osborne 6D 100% Alias Alpinestars

MotoConcepts Smartop Racing Team Team Owner: Mike Genova

Team Manager: Tony Alessi

T: @tony800801

I: @talessi800801

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 10 Justin Brayton (450)

T: @justinbrayton

I: @justinbrayton Brent Duffe Shoei Scott JT Racing Gaerne 11 Kyle Chisholm (250 West, 450 East)

T: @kylechisholm11

I: @kylechisholm11 HJC EKS JT Racing Sidi 61 Vince Friese (450)

T: @Vincefriese

I: @vincefriese John Knake

Shoei

EKS

JT Racing

Alpinestars

800 Mike Alessi (450)

T: @malessi800

I: @malessi800 Aaron Morzek

HJC Scott JT Racing Alpinestars 812 Cameron McAdoo (250 East) 6D 100% JT Racing Alpinestars

Team Honda HRC

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 14 Cole Seely (450)

T: @coleseely

I: @coleseely Rich Simmons Troy Lee Designs Spy Troy Lee Designs Alpinestars 94 Ken Roczen (450)

T: @kenroczen94

I: @kenroczen94 Oscar Wirdeman

I: @Oswi_cbad Fox Oakley Fox Fox

Rockstar Energy Racing Husqvarna



Team Owner: Bobby Hewitt

Crew Chief: Steve Westfall

T: @Rockstar_Racing

I: @rockstar_racing



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 16

Zach Osborne (250 East)

T: @zacho_16

I: @zacho_16

Dave Feeney

Airoh Dragon Fly

Gaerne

21 Jason Anderson (450)

T: @elhombre_21

I: @elhombre_21 Chris Loredo Airoh Dragon Thor

Alpinestars

30

Martin Davalos (250 West)

T: @MDavalos47

I: @mdavalos49 Pat Thrall

Airoh Dragon Fly

Gaerne

377 Christophe Pourcel (450)

I: @cp_377 Daniel Castloo Just 1 Scott Fly

Jett



Monster Energy Pro Circuit Kawasaki



Team Manager: Mitch Payton

Twitter: @pcraceteam

Instagram: @pcraceteam

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 17 Joey Savatgy (250)

I: @versacesavatgy37 Justin Shantie

I: @j_shan_

Bell Scott Fox Fox 24 Austin Forkner (250)

T: @AustinForkner

I: @austinforkner Olly Stone

I: @olly_stone Bell Scott Fox Fox 36

Adam Cianciarulo (250)

T: @AdamCianciarulo

I: @adamcianciarulo

Brandon Zimmerman Bell Scott Fox Fox 46

Justin Hill (250)

T: @justinhill36

I: @justinhill36 Shawn Bell

Bell

Scott Fox

Fox



RCH/Yoshimura/Suzuki Factory Racing



Team Manager: Kyle Bentley

T: @RCHracing

T: @rchracing

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 19

Justin Bogle (450)

T: @justinbogle19

I: @justinbogle19 Grant Hutcheson Arai 100% Answer Alpinestars 20 Broc Tickle (450)

T: @Broctickle

I: @broctickle Mikey Germain Arai EKS Vexea TCX

Yamalube Star Racing Yamaha



Team Owner: Bobby Regan

Team Manager: Brad Hoffman

Motor Technician: Jeremy Coker

Suspension Technician: Drew Hopkins



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 23

Aaron Plessinger (250)

T: @plessinger157

I: @aaronplessinger_23 Billy Hartle

Bell 100%

Thor Alpinestars 39 Colt Nichols (250)

T: @Coat595

I: @coltnichols69

Trevor Carmicheal Bell 100%

Thor Alpinestars 45 Mitchell Harrison (250)

T: @MitchellH289

I: @mitchellh289 Josh Ellington Bell 100%

Thor Alpinestars 108 Dylan Ferrandis (250)

T: @dylan22f

I: @dylanferrandis Nathan Pearson Bell 100%

Thor Alpinestars 122 Dan Reardon (250)

I: @danreardon122 Tyler Mickelson Bell 100%

Thor Alpinestars

Troy Lee Designs / Lucas Oil / Red Bull / KTM

Team Manager: Tyler Keefe

Crew Chief: Wayne Lumgair



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 26

Alex Martin (250 East)

T: @alexmartin_26

I: @alexmartin_26

I: Jordan TroxellI: @jordantroxell

TLD

Oakley

TLD

Alpinestars

28 Mitchell Oldenburg (250 West)

T: @Freckle_62

I: @freckle_42 Colter Ahrens TLD Oakley TLD Alpinestars 38

Shane McElrath (250 West)

T: @shanemcelrath_

I: @shanemcelrath_ Andy Dalton

TLD Oakley TLD Alpinestars 44

Jordan Smith (250 East)

T: @Smitty_39

I: @smitty.39 Christian Ortiz TLD Oakley TLD Alpinestars 55 Jessy Nelson

T: @jessynelson36

I: @jessynelson13

TLD Oakley TLD Alpinestars Sean Cantrell (MX)

JGRMX Suzuki



Team Owner: Coy Gibbs

Team Manager: Jeremy Albrecht

Engine Development: Dean Baker

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 32

Weston Peick (450)

T: @westonpeick

I: @westonpeick

Glenn Hobson

Fly

Scott

Fly

Alpinestars

37 Phil Nicoletti (250)

T: @filthyphil49

I: @filthyphil34 Isaiah Murph

6D

Scott

Moose

Sidi

43 Matt Bisceglia (250)

T: @mattbisceglia

I: @mattbisceglia Lee McCollum Suomy Scott Vexea Sidi 51 Justin Barcia (450)

T: @justinbarcia

I: @justinbarcia

Ben Schiermeyer

T: Sheetmetal220

Arai Scott

Alpinestars Alpinestars

Cunninham/Munn Racing



42

T:

I: Kyle Cunningham (450)T: @KCunningham_45 I: @kylecunningham Austin Kent Bell EKS O'Neal Sidi

Team Traders Racing Owner: Gary Luckett

Director of Racing: Skip Norfolk

Team Manager: Kenny Day

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 50

Luke Renzland (250 East)

T: @LukeRenzland43

I: @lukerenzland46

Wes Hunter

Bell

Von Zipper

Shot

Gaerne

78 Nick Gaines (250 East)

T: @nickgaines707

I: @nickgaines73 Josh Verrill Bell

Von Zipper

Shot

Gaerne



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 58

Chris Alldredge (250 West)

T: @chrisalldredge

I: @chrisalldredge58 Andrew Bauer Just 1 Viral Shot Gaerne 76

Scott Champion (250 West)

T: @ScottChampion76

I: @scott_champion Steve Dahlstrom

Just 1

Viral Shot Gaerne

51FIFTY Energy Drink Yamaha



T: @51FIFTYenergy

I: @51FIFTYenergy

Team Manager: Craig Monty





No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 52

Tyler Bowers (250 West)

T: @tylerbowers

I: @tylerbowers



Fox Scott Shift Fox 64

Hayden Mellross (250 West)

T: @mellross45

I: @haydenmellross Braxton Edwards

Fox Scott Shift Fox

JMC Motorsports / Integrity Electrical Services / Alliance Steel Racing





No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 59 Noah McConahy (250 West)

T: @nmcconahy51

I: @noahmcconahy Fox Fox Fox Fox 87

Chris Howell (250 West)

T: @chowellracing

I: @chrishowellracing

Fly EKS Fly Gaerne

Team Bud Racing Monster Energy Kawasaki



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 60 Tristan Charboneau (250 West)

T: @Charbzz216

I: @tristancharboneau Troy Lee Designs 100% Troy Lee Designs Alpinestars 73 Marshal Weltin (250 West)

T: @MarshalWeltin

I: @marshalweltin73

Troy Lee Designs 100% Troy Lee Designs Alpinestars

Albertson Enterprises/Merge Racing



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 67 Jimmy Albertson (450)

T: @JimmyAlbertson

I: @jimmyalbertson Bell Oakley Seven Alpinestars

MTF



70 Dakota Alix

T: @dakotaalix

I: @dakotaalix

Slaton Racing/JMR Racing Team



71

Justin Starling

T: @JStarling62

I: @justinstarling

Shoei 100% Alias Sidi

CycleTrader.com/Rock River Yamaha

www.rockriverracing.com

T: @RockRiverYamaha

I: @cycletraderRockRiver

Team Manager: Christina Denney

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 74 Bradley Taft (250 West)

T: @Taft961

I: @taft961 Jordan Sitz EVS Scott Fly Alpinestars 85 Tommy Hahn (450)

T: @Thahn32

I: @thahn85 Kyle Defoe EVS Fox Fox Fox 183 Lorenzo Locurcio (250 East)

T: @LorenzoLocurc83

I: @lorenzo_locurcio Cory Huberty EVS Oakley Thor Alpinestars

The Viewing/Fasthouse





No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 79

Darryn Durham (250)

T: @darryndurham

I: @darryndurham Bell Fasthouse/Von Zipper Fasthouse Gaerne

K1 Speed/SSI Decals/ BWR Engines/Race Tech



80 Cade Clason (450)

T: @cadeclason52

I: @cadeclason

154 Brandon Scharer (250 West)

T: @BrandonScharer

I: @brandonscharer154 291 Kyle White (450)

I: @kwhite291 Arai FXR

Rockwell/Nuclear Blast



86 Trevor Reis

I: @trevor_reis Just 1 100% FXR Forma 203 Zach Commans Just 1 Scott FXR Forma

Blue Buffalo/Slater Skins/Yamaha Team Owner: John Slater

Team Manager: Broc Schmelyun



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 95 AJ Catanzaro

I: @ajcatanzaro Arai 100% O'Neal Alpinestars

LVN100 / Nut Up Industries / Munn Racing





No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 100 Josh Hansen (250 West)

T: @joshhansen100

I: @joshhansen100/

Robbie Feder Fox Fox Shift Fox

Team Tedder

I: TeamTedderRacing



Crew Chief, Engine Builder: Damon Conkright

Transport Driver: Doug Turnwall





No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 151

Dakota Tedder

T: @DakotaTedder

I: @dakota_tedder Damon Conkright Thor

Scott

Thor

Alpinestars



Plainview Powersports/BDMX/Kawasaki I: @plainviewpowersportsracing Director of Racing: Matt Dohrn

Team Manager: Nick Jackson

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 308 Nick Jackson (450)

I: @nickj308

6D 100% Fox Fox 708 Joe Perron #708 (450)

I: @joep708 6D 100% FXR Alpinestars

Nash Motorsports LLC www.nashmotorsportsllc.com



No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 309 Jeremy Smith Arai True MX FXR Alpinestars 527 Matt Hammer Mark Hammer Arai True MX FXR Alpinestars

Team MicroBilt/PRBC.com MicroBilt/PRBC/Yoshimura/Suzuki Racing/Liberty Elevator/H&S Trucking/ISC Racers Tape/RG3/Hinson Clutch Components/Pirelli/Strikt/DeCal Works/Hellbound Racing/Motostuff.com/Novik/Sunstar/6D Helmets/DT1 Filters



606

Ronnie Stewart

T: @rstewartmx

I: @rstewartmx 6D

Scott

Fox

Fox



ARENACROSS TEAMS

Babbitt's Monster Energy Amsoil Kawasaki

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 1 Gavin Faith

T: @GavinFaith

I: @gavinfaith Shoei 100% Moose Alpinestars 3 Travis Sewell

T: @TheRealSeweller

I: @travis_sewell Shoei 100% Moose Alpinestars 90 Jacob Hayes

T: @Jacob_hayesss

I: @jacob_hayess Shoei 100% Moose Alpinestars

Rockstar OTSFF Yamaha

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 2 Chris Blose

T: @CBlose

I: @cblose Bell Scott Fly Alpinestars 101 Matt Goerke

T: @MattGoerkemx

I: @mattgoerke Bell Scott Fly Alpinestars

Motosport Hillsboro Haeseker Racing

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 4 Gared Steinke

T: @garedsteinke

I: @stankdog726

Tuf Racing Ti Lube Honda

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 5 Jace Owen

T: @jaceowen401

I: @jaceowen59 6 Ben Lamay

T: @BLaMay52

I: @benlamay

Woodstock KTM TZR AX Team

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 7 Cody VanBuskirk

I: @cova_570 Thor 100% Thor Alpinestars 9 Daniel Herrlein

I: @dherrlein3 Thor 100% Thor Alpinestars 111 Erik Utech

I: @erikutech111 Thor 100% Thor Alpinestars 367 Hunter Sayles

I: @huntersayles_367 Thor 100% Thor Alpinestars

Custom Power Sports Kawaski

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 12 Steven Mages

T: @mages733

I: @mages_slakawear 47 Ben Nelko

T: @BenNelko723

I: @ben_nelko407 200 Mike McDade

T: @mcdade200

I: @mcdade200 221 Jake McKinney

T: @JakeMckinney221

I: @jakemckinney221

GPF Babbitt's Monster Energy MMCR Kawasaki

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 15 Ryan Breece

T: @Ryanbreece92

I: @ryanbreece92 17 Jacob Williamson

I: @jacobwilliamson91 67 Cody Williams

I: @codywilliams677

AutoRevo Powersports Shawnee Motor Company Suzuki

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 19 Cheyenne Harmon

T: @charmon645

I: @charmon645

TZR Sportland2 Kawasaki

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots 86 Scott Zont

T: @923moto

I: @923moto 87 Josh Osby

T: @JoshOsby174

I: @joshosby87

Team DirtBikeMike KTM - AX Lites West

No. Rider Mechanic Helmet Goggles Gear Boots Jeremy Wahlstorm

I: @jeremy_wahlstrom Hunter Hilton

T: @HunterHilton35

I: @hunterhilton305 Dylan Parun

I: @parun36 Jordan Giambelluca

I: @jordangiambelluca

Riders To Place (or riders on smaller teams that we don't have info for)